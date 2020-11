Amici 2020, chi è Aka7even: età, il vero nome e la sua ‘Rinascita’ grazie alla musica.

Sabato 14 novembre è iniziata una nuova edizione del famosissimo e seguitissimo talent show Amici, condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Quest’anno sono molte le novità in vista, infatti, a causa della situazione delicata dovuta all’emergenza sanitaria sono stati apportati diversi cambiamenti. Infatti, a quanto pare i ragazzi si troveranno a vivere in una casetta e dovranno da soli preparare da mangiare e impegnarsi nella pulizia dell’interno. Non solo, la produzione e Maria, per una maggiore sicurezza dei ragazzi, ha deciso di evitare sfide con ragazzi provenienti dall’esterno. Anche se, comunque, i talenti scelti, dovranno ogni settimana dimostrare di meritare la permanenza nella scuola. L prima puntata di Amici è stata certamente ricca di colpi di scena, con un meraviglioso inizio, infatti, la conduttrice ha annunciato i 20 anni del programma, con una sorpresa in vista. Infatti, in studio erano presenti alcuni dei talenti delle precedenti edizioni. Durante la trasmissione, ovviamente sono stati presentati i ragazzi, dopo la definitiva scelta dei professori avvenuta al momento. Tra i ragazzi non è passato di certo inosservato Aka7even, un giovanissimo cantante riuscito ad entrare nella scuola grazie ad Anna Pettinelli. Ma scopriamo insieme chi è.

Amici, Aka7even: età, nome e dove l’abbiamo già visto

Una nuova edizione di Amici è iniziata, e molte sono già le aspettative. Ormai il talent riesce a conquistare l’affetto del pubblico, che ogni anno segue la trasmissione con gran calore. Nella prima puntata sono stati presentati i talenti che hanno fatto il loro ingresso nella scuola più agognata di sempre. Tra i ballerini e i cantanti selezionati, a riuscire ad entrare il talentuoso Aka7even, che già ha riscosso grande apprezzamento. In realtà il suo vero nome è Luca Marzano, ed è giovanissimo, 19enne proveniente da Napoli. La musica è la sua grande passione, coltivata insieme al fratello. L’artista ha dichiarato di non essere affatto timido, che anzi in qualsiasi occasione cerca sempre di ‘attaccare bottone’. Ha inoltre definito il suo stile di canto unico e stiloso.

A quanto pare però Luca non è un volto nuovo dei talent, infatti, arrivò anche ad X-Factor. La sua voce ha subito conquistato i giudici che fin da subito hanno mostrato grande entusiasmo per lui. Oggi Aka7even si è mostrato ad Amici con un look alquanto sbarazzino e casual, ma ad X-Factor è apparso decisamente diverso. Il cantautore ha però vissuto un momento delicato nella sua vita, quando aveva appena 16 anni: una rinascita avvenuta grazie alla musica.

Amici 2020, Aka7even: la sua ‘Rinascita’ grazie alla musica

Aka7even ha fatto il suo ingresso nella nuova edizione di Amici. Il ‘sì’ è arrivato dalla bravissima Anna Pettinelli, dopo che Arisa, la nuova professoressa e Rudy Zerbi, gli avevano negato il banco. Fin da subito, Luca, il suo vero nome, ha mostrato di possedere un grande talento, infatti, ha cantato il suo bellissimo inedito. Come abbiamo anticipato, l’artista aveva già toccato il palco di un altro talent, ossia X-Factor, proprio lì era stato molto apprezzato dai giudici. Il cantante ha però raccontato di aver vissuto un momento difficile, infatti, a causa delle sue crisi epilettiche, all’età di 16 anni è entrato in coma per una settimana. La rinascita è avvenuta grazie alla musica, infatti, è stata la sua passione a riportarlo in vita. Ma anche grazie a suo fratello, che è sempre stato al suo fianco, facendogli ascoltare le sue canzoni. Un momento difficile vissuto da Aka7even, ormai posto alle spalle. Siamo sicuro che il bravissimo Luca, entrato nella scuola di Amici, dimostrerà che quel banco lo merita da tempo!

