“Ebbene sì, anche io sono positivo al Covid”: l’annuncio dell’amato attore, anche lui colpito dal virus.

L’amato attore l’ha rivelato soltanto adesso, a quanto pare anche lui è risultato positivo al coronavirus. Ormai sono tantissime le persone appartenenti al mondo dello spettacolo che sono risultate positive, e più delle volte hanno deciso di manifestare la notizia con un messaggio social. Un modo anche per rassicurare i tantissimi fan e follower che li seguono con tanto affetto e amore. A partire da Gerry Scotti, Carlo Conti, Ornella Vanoni, e molti altri ancora, sono davvero numerosi i vip che hanno raccontato di aver contratto il Covid. Tra essi, pochissime ore fa, si è aggiunto un altro amato nome: stiamo parlando dell’attore Michele La Ginestra. Divenuto noto non solo per aver partecipato a vari film e fiction, ma anche a programmi di intrattenimento. Da pochissimo l’artista ha rivelato sui social la notizia: “Anche io sono positivo al Covid“.

“Anche io sono positivo”: l’annuncio social dell’attore

Come abbiamo annunciato, sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che sono risultati positivi al coronavirus. Ogni giorno il numero di vip che comunicano di essere stati contagiati cresce; molti, grazie ai profili social, aggiornano i propri follower, manifestando i sintomi avuti durante la malattia. Da pochissimo, alla lista di persone famose contagiate, si è aggiunto anche l’attore e conduttore Michele La Ginestra. Quest’ultimo ha rivelato sui social la notizia: “Anche io sono positivo al Covid. E’ bastata una distrazione, non è colpa di nessuno. Al momento accuso una difficoltà respiratoria“, questo quanto comunicato dall’amato attore. Non solo, l’uomo ha anche spiegato com’è avvenuto il contagio, rivelando che suo figlio era stato ad una cena circa 23 giorni fa, un’amica lì presente è risultata positiva. Nonostante l’isolamento, il virus ha colpito tutta la famiglia.

L’attore ha prontamente invitato, nel suo lungo messaggio, a mantenere la distanza e ad usare la mascherina. “Si può fare tutto, basta rispettare le norme relative alla sicurezza. Un sorriso (col fiato corto)”, ha concluso il bravissimo e amatissimo Michele La Ginestra.

