Barbara D’Urso, il duro attacco a Pomeriggio 5: il destinatario è proprio lui

Parole durissime quelle pronunciate da Barbara D’Urso contro le affermazioni di Pupo al GF Vip: l’attacco della conduttrice.

Non è riuscita proprio a trattenersi Barbara D’Urso: ciò che è accaduto ieri sera in diretta al GF Vip, alla regina di Canale 5 è sembrato davvero troppo. Oggi, durante la consueta puntata di Pomeriggio 5, insieme ai suoi opinionisti la conduttrice ha trattato gli argomenti affrontati nel corso dell’ultima puntata del reality, come ad esempio l’eliminazione di Massimiliano Morra. Inevitabile quindi, che si parlasse anche della discussione tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci: la modella brasiliana in una clip aveva criticato fortemente la coinquilina accusandola di non saper fare nulla nella vita e di avere l’unico vantaggio di aver sposato un milionario. Ad un certo punto, però, Barbara D’Urso è scoppiata ed ha attaccato uno degli opinionisti del GF Vip per una frase pronunciata in puntata. Vediamo a chi era indirizzato l’attacco della conduttrice.

Barbara D’Urso, l’attacco a Pupo: “Per fortuna non l’ho sentito”

Fortemente criticato per quanto detto durante la puntata di ieri sera è stato Pupo, il quale ha fatto una battuta molto poco gradita al pubblico. A Pomeriggio 5, è stata Serena Garitta a commentare l’affermazione del cantante: “Pupo, con una supponenza incredibile, sostiene che tutte le donne hanno come obiettivo nella vita di sposare un miliardario e ci fa ripiombare nel medioevo. Da casa mentre ascoltavo mi sono venuti i brividi”. All’ascoltare queste parole, la D’Urso non ha esitato neanche un attimo a dire la sua e a dissociarsi completamente da queste affermazioni: “Io sono stata fortunata perché dormivo, non l’ho sentita e non la voglio neanche sapere. Volevo solo ricordare a chi sostiene questo che a noi donne non frega niente di sposare un miliardario”.

