Chiara Ferragni in lacrime, grande commozione: lo splendido gesto

Il cantante Fedez ha pubblicato una storia tramite i social che ritrae la moglie, Chiara Ferragni, in lacrime: grande commozione per lo splendido gesto.

Momenti di grande commozione per Fedez e Chiara Ferragni: la bella imprenditrice in lacrime per lo splendido gesto. A pubblicare il video, attraverso il suo profilo Instagram, è stato prima il marito, Fedez, che ha immortalato il momento. Qualche ora fa è giunta la notizia che il cantante e la moglie sono stati premiati con l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano per l’impegno dimostrato contro il Coronavirus. Il loro duro lavoro, una raccolta fondi molto intensa, ha permesso la realizzazione di una terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano. Un riconoscimento importante, che certifica il loro impegno nel sociale. A questo proposito, Chiara Ferragni ha ricevuto una splendida sorpresa mentre si trovava a casa sua: grande emozione.

Chiara Ferragni in lacrime: grande commozione

La dolce Chiara Ferragni che, ricordiamo, è in attesa del secondo figlio, una meravigliosa femminuccia, ha ricevuto una splendida sorpresa. Affacciatasi dal balcone di casa si è ritrovata uno striscione di ringraziamento che riportava la frase: “Rompere il silenzio del lockdown. E anche l’internet. #Grazie ferragnez”. Un dolce messaggio, uno splendido gesto che ha lasciato l’imprenditrice in lacrime. “Sono ormonale” ha scherzato lei, di fronte al divertimento del marito. Ricordiamo che la coppia è sempre stata molto impegnata nel sociale. Proprio qualche tempo fa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva contattato personalmente Fedez e Chiara Ferragni per chiedere il loro aiuto. E i due non si sono mai tirati indietro. Questo splendido gesto è stato un ulteriore riconoscimento di quanto duramente la coppia lavori per affrontare questo momento tanto difficile. Di seguito, le storie dal profilo di Fedez.

Un ringraziamento davvero speciale per i “Ferragnez”, non trovate?

Un bellissimo gesto e soprattutto meritatissimo dall’amatissima coppia.