Continua senza sosta il monitoraggio della curva epidemica per il contagio da Coronavirus, parla Andrea Crisanti: “La prossima settimana capiremo”. Il nuovo Dpcm che ha suddiviso l’Italia in zone di colore in base al rischio mira, infatti, a limitare la diffusione del Covid e a stabilizzare e poi far calare la curva. In questi giorni si è molto parlato dei possibili vaccini in fase sperimentale e del piano operativo necessario per organizzare la distribuzione in Italia. È anche vero che, al momento, i cittadini devono continuare ad affrontare la situazione affidandosi alle decisioni del Governo e alle misure restrittive stabilite dal Dpcm. Misure restrittive che hanno come obbiettivo evitare il diffondersi del contagio. A questo proposito è intervenuto Andrea Crisanti: “La prossima settimana capiremo” ha affermato ad Agorà.

Coronavirus, parla Andrea Crisanti

Il direttore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, è intervenuto ad Agorà, programma in onda su Rai 3. A proposito della curva epidemiologica, il medico ha spiegato che la prossima settimana saremo in grado di capire. Capire se le misure adottate siano riuscite a rallentare, stabilizzare o far calare la curva di contagio. “Se non scende, è evidente che bisogna fare qualche altra cosa” ha aggiunto Crisanti, riferendosi ad ulteriori chiusure e misure restrittive. “Stiamo pagando un prezzo sociale enorme” ha affermato, in merito al numero di decessi verificatisi dopo l’inizio della seconda ondata di Coronavirus. A proposito dei vaccini, Andrea Crisanti ha precisato la necessità di un sistema di controllo e tracciamento valido ed efficace. Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni per comprendere se i sacrifici compiuti in queste settimane siano riuscite a modificare la curva epidemiologica

Intanto, ricordiamo che Zaia ha presentato il “tampone fai da te” che sembrerebbe avere un costo accessibile a tutti ed essere comunque accurato.

