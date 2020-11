Coronavirus, le parole incoraggianti del virologo Fabrizio Pregliasco: “Bisogna insistere, questo è fondamentale”, ecco i dettagli.

Continuano a giungere gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione Coronavirus in Italia, il virologo Pregliasco: “Bisogna insistere, è fondamentale”. Fabrizio Pregliasco è virologo presso l’Università degli Studi di Milano ed è anche il direttore dell’ospedale Galeazzi. A SkyTg24 ha illustrato un quadro chiaro della situazione “Covid” in questo momento. Secondo Pregliasco, in questo momento ci troviamo in una fase di “plateau” e, sebbene la curva continui a crescere, si tratta di una “crescita lineare”. “Bisogna insistere, questo è fondamentale” ha affermato, spiegando che grazie alle misure restrittive entro una settimana dovremmo raggiungere il picco e poi ad un raffreddamento della crescita.

Coronavirus, parla il virologo Pregliasco

Sebbene il virologo spieghi che non è possibile fare previsioni a “lungo termine”. Questo poiché tutto dipende dal comportamento dei cittadini e delle istituzioni, ma Pregliasco sembra ottimista. Le misure restrittive hanno fatto in modo che invece di una “montagna” nella curva si sia creata una “collina”. Per quanto riguarda le festività natalizie, per cui ricordiamo il Governo sta già lavorando ad alcune disposizioni, il virologo spiega che tutto dipende da come evolverà la situazione nelle prossime settimane. Per sperare in un Natale “sobrio” e “meno impegnato dal punto di vista degli obblighi e delle disposizioni”, occorrerà valutare l’andamento del contagio e rispettare le misure restrittive. Parlando della situazione in Lombardia, che resta comunque critica, Pregliasco ha spiegato di aver visto dati che lo hanno rasserenato sul numero di chiamate per le ambulanze. Non resta che attendere i prossimi giorni per comprendere e valutare i nuovi sviluppi.

In questi ultimi giorni si è molto parlato anche dei possibili vaccini e, in particolare, dell’efficacia del “Moderna” che ha superato la terza fase di sperimentazione. Continueremo a tenervi aggiornati.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui