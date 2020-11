Doc-Nelle tue mani, splendida notizia: ecco i dettagli

Doc-Nelle tue mani, la fiction che vede protagonista il celebre Luca Argentero, ha conquistato il pubblico e la critica: ecco la splendida notizia.

Doc-Nelle tue mani è la fiction con protagonista Luca Argentero che ha letteralmente conquistato il pubblico e la critica. Emozioni, colpi di scena, casi clinici da affrontare e un cast di attori talentuosi pronti a regalare grandi sorprese. Qualche tempo fa la redazione di Sologossip ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Pierpaolo Spollon, il giovane attore che presa il volto a Riccardo. Giovedì 19 Novembre andrà in onda l’ultima puntata e, pare, si tratterà di un finale esplosivo che lascerà i fan senza parole. Doc-Nelle tue mani è stata una fiction evento e c’è una splendida notizia per tutti gli appassionati: scopriamo tutti i dettagli.

Doc-Nelle tue mani: la splendida notizia

La storia del medico Andrea Fanti, risvegliatosi dopo un lungo coma e deli membri del suo staff, ha fatto innamorare il pubblico. L’ultima puntata della fiction andrà in onda questo Giovedì e si prospetta davvero piena di colpi di scena. Un finale col botto, possiamo dire. Ovviamente, i fan appassionati si sono chiesti a lungo se ci sarà una seconda stagione dell’amatissimo medical drama. A quanto pare, la risposta è sì! Fanpage ha intervistato l’attore Alberto Malanchino che presta il volto a Gabriel in Doc-Nelle tue mani. Il giovane talento ha confermato che la seconda stagione è “già in fase di scrittura”. Ovviamente, Malanchino ha precisato che bisogna pazientare, poiché a causa del Coronavirus non è ancora stabilito quando inizieranno le riprese. Lo sceneggiatore Francesco Arlanch ha anche spiegato, durante una conferenza stampa, che Doc-Nelle tue mani è ambientata ai giorni nostri e, quindi, c’è la possibilità che in una “forma e misura” che non può anticipare, la fiction potrebbe toccare l’argomento Coronavirus.

Manca ormai pochissimo all’ultima puntata della fiction e i fan sono già trepidanti: l’attesa della seconda stagione sarà ardua. E voi, state seguendo Doc-Nelle tue mani?

