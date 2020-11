Il dolore dell’amatissima attrice dopo la diagnosi: “Non posso avere figli”

Il dolore dell’amatissima attrice dopo la diagnosi di endometriosi: “Non posso avere figli”.

Al giorno d’oggi sono ormai molte le donne che soffrono di endometriosi, ovvero una malattia cronica, a causa della quale le cellule endometriali presenti all’interno dell’utero sono presenti anche in altre parti del corpo. Questa malattia colpisce tantissime persone e spesso può portare anche all’infertilità. Purtroppo, moltissimi donne, personaggi del mondo dello spettacolo hanno manifestato di essere affette da endometriosi, raccontando i vari sintomi avvertiti e tutte le conseguenze. A quanto pare, anche l’amatissima attrice Lena Dunham ha raccontato che a causa di questa malattia è stata sottoposta all’asportazione chirurgica dell’utero e di un ovaio: “Non posso avere figli ma sono comunque una donna“, un messaggio che la donna ha voluto mandare a tutte le ragazze, a tutte le madri, e a tutte le donne che vivono la sua medesima situazione.

Il dolore dell’attrice Lena Dunham: “Non posso avere figli ma sono comunque una donna”

L’amatissima attrice Lena Dunham ha raccontato di soffrire di endometriosi, una malattia cronica che ha portato a delle difficili conseguenze. Infatti, la donna ha rivelato di essere stata sottoposta all’asportazione dell’utero e anche di un ovaio. Sul suo profilo instangram ha pubblicato uno scatto, in cui si mostra in una stanza di ospedale, e ha scritto nella lunga didascalia l’accaduto. “Ho scritto questo pezzo per tutte le donne che sono state deluse dalla scienza, deluse soprattutto da una società che fatica ad immaginare per loro un altro ruolo. Chi sarei stata se non una madre?“, scrive Lena nel suo messaggio. L’attrice ha confessato di aver sentito il bisogno di essere madre proprio nel momento in cui ha smesso di essere fertile. Ha rivelato che dopo vent’anni di dolori cronici dovuti all’endometriosi, ha deciso di farsi asportare l’utero, la cervice e una delle ovaie. “Per tutta la vita, prima dell’operazione, diventare mamma non era mai stato tra le mie priorità. L’ossessione della maternità è arrivata subito dopo“, ha raccontato Lena Dunham.

L’attrice ha manifestato il suo desiderio di divenire mamma, ma la strada non è mai stata raggiunta, tornando a casa da sola. Non si è data certamente per sconfitta, e ha voluto lasciare un messaggio importante a tutte quelle donne che vivono la sua stessa situazione, ossia che “ci sono tanti modi per essere una madre ma molti altri ancora per essere una donna”.