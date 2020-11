Elisa Isoardi: ‘Sono innamorata di lui’, la confessione inaspettata in diretta

In un suo recente intervento televisivo, Elisa Isoardi si è sbottonata ed ha rivelato di essere innamorata: cos’è successo.

In queste ultime settimane, non si fa altro che parlare di lei: Elisa Isoardi. Dopo l’addio a La Prova del Cuoco, la sua conduttrice ha iniziato un nuovo percorso televisivo. Che, sin dal primo momento, ha catturato l’attenzione di tutti. In coppia con Raimondo Todaro, la bellissima Isoardi si è dimostrata la vera e propria protagonista indiscussa dell’attuale edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Certo, il suo percorso non è stato affatto facile. Dopo un piccolo inconveniente durante la prima settimana di prove, l’ex conduttrice del famoso cooking show di Rai Uno si è dovuta fermare per diverse settimane a causa di una brutta tendinite. Adesso, però, sembrerebbe essersi tutto risolto. Tanto è vero che, Sabato 21 Novembre, disputerà la sua finale. Un’emozione davvero grandissima, da come si può chiaramente comprendere. E che anche la diretta interessata non ha affatto nascosto nel suo recentissimo intervento a ‘Domani è un altro giorno’. In quest’occasione, la Isoardi non soltanto ha ribadito la sua gioia per la finale conquistata, ma ha anche ammesso: ‘Sono innamorata di lui’. Di chi parliamo?

Elisa Isoardi: ‘Sono innamorata di lui’, di chi si tratta? Non tutto è come sembra

Oltre che per la sua bravura ed immenso fascino, Elisa Isoardi ha saputo facilmente conquistare l’attenzione di tutti per il suo feeling speciale con Raimondo Todaro. Ecco, ma allora la confessione inaspettata nel corso della diretta di ‘Oggi è un altro giorno’ è riferito a lui? Nient’affatto! Seppure ci sia un ottimo rapporto tra i due concorrenti di Ballando con le Stelle, sembrerebbe che più di un’amicizia non ci sia. La domanda sorge spontanea, quindi: a chi sono rivolte le splendide parole di Elisa Isoardi? Vi anticipiamo qualche piccolo dettaglio: ad uno dei suoi compagni di viaggio. ‘Sono felice di essere in finale con Tullio Solenghi. È stato un regalo da parte di Ballando perché non avrei mai avuto il coraggio di sfidarlo. Mi piace da matti. Sono innamorata di lui. Ed anche sua moglie lo sa’, ha detto Elisa Isoardi in diretta televisiva.

‘Sono innamorata di lui e sua moglie lo sa’, ha detto Elisa Isoardi a Serena Bortone riferendosi a Tullio Solenghi. Insomma, sembrerebbe proprio che tra i due concorrenti ci sia un rapporto davvero speciale. E le parole della Isoardi lo testimoniano alla grande.