GF VIP, “Trovato il ragazzo che entrerà in casa per Tommaso Zorzi”: l’annuncio di Signorini fa impazzire i fan del reality.

Un’edizione scoppiettante, quella del GF Vip in onda attualmente su Canale 5. Le avventure dei ‘vipponi’ tengono incollate alla tv milioni di telespettatori, a tal punto che gli autori hanno deciso di prolungare la trasmissione fino a febbraio 2021. Per farlo, però, servono i rinforzi! Nuovi concorrenti sono già entrati, ma, a quanto pare, nelle prossime puntate ci saranno altri ingressi. Uno in particolare è molto atteso! Si tratta di un concorrente scelto appositamente per Tommaso Zorzi. Nel corso di questi due mesi, Alfonso Singnorini ha più volte ricordato all’influencer di essere alla ricerca di un ‘vippone’ per lui. Ebbene, pare proprio che la ricerca sia terminata! Ad annunciarlo è stato proprio Signorini, che a Casa Chi ha svelato qualcosa su questo misterioso ragazzo. Scopriamo di più!

GF VIP, “Trovato il ragazzo che entrerà in casa per Tommaso Zorzi”: l’influencer lo segue su Instagram ma non lo conosce

“Abbiamo trovato il ragazzo che entrerà nella casa per Tommaso Zorzi”. Questo l’annuncio di Alfonso Signorini, che a Casa Chi ha dato una succulenta anticipazione sul Grande Fratello Vip. A riportarlo è Giornalettismo, dove si legge che questo misterioso personaggio è “un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo tra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente ma lo segue su Instagram”. Insomma, il mistero si infittisce! Come riportato da Giornalettismo, Alfonso ha dichiarato che Tommaso mette un bel po’ di likes alle foto social del misterioso uomo, ma quest’ultimo non ha mai ricambiato! “Sarà dunque felicissimo di vedere varcare la porta rossa”, assicura Signorini!

Ed ora parte il toto-nome: chi sarà il misterioso quasi trentenne di cui ha parlato Alfonso? E soprattutto, come reagirà Tommaso quando vedrà il nuovo arrivato? Non ci resta che attendere qualche puntata per scoprirlo e, nel frattempo, indagare! A Casa Chi, inoltre, il conduttore ha svelato che entreranno altri concorrenti a breve, in particolare un uomo ed una donna che lasceranno a bocca aperta i vipponi! La curiosità è davvero tanta: non vediamo l’ora di scoprire di chi si tratta! E voi, state seguendo la quinta edizione del reality show di Canale 5?