GF Vip, il commento di Alba Parietti: “Mi detesta, riversa la rabbia su di lui”

La nuova puntata del GF Vip è stata un tripudio di emozioni e colpi di scena e non è mancato il commento di Alba Parietti: “Mi detesta, non dovrebbe riversare la sua rabbia su di lui”

Durante la puntata andata in onda ieri, al GF Vip abbiamo assistito ad una sequela di colpi di scena e momenti carichi di tensione. Si è partiti con i video della lite verificatasi all’interno della casa nella nottata di Sabato ed è poi esplosa la bomba tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Ancora, c’è stato il confronto tra Selvaggia Roma ed Enock riguardo alle affermazioni della nuova concorrente su quanto sarebbe accaduto tra loro questa estate. Non sono mancati i commenti degli opinionisti e nemmeno quello di Alba Parietti, madre di Francesco Oppini che è uno dei concorrenti di questa edizione del GF Vip. Scopriamo tutti i dettagli.

GF Vip, il commento di Alba Parietti

Come sempre, durante la puntata del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha dato la possibilità ai due opinionisti del programma di commentare e parlare con i concorrenti. Antonella Elia, sempre schietta, si è schierata dalla parte di Dayane Mello per quanto è accaduto con il resto del gruppo e, in particolare, Elisabetta Gregoraci. Non ha dimenticato nemmeno Francesco Oppini, sul quale aveva già espresso la sua opinione in passato. A tal proposito, Alba Parietti, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “Ho capito che Antonella Elia mi detesta, ma essendo opinionista dovrebbe avere l’onestà intellettuale di non riversare la sua frustrazione e la sua rabbia senza motivo ogni puntata su Francesco” ha scritto. Ha poi aggiunto di trovare la cosa poco elegante. La foto allegata al post ritrae un giovanissimo Francesco Oppini insieme alla madre. Ve lo mostriamo di seguito.

Scopriremo nella prossima puntata del GF Vip se l’opinionista deciderà di replicare. E voi, cosa ne pensate di quanto accaduto nell’ultima puntata del programma?