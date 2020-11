GF VIP, dopo aver salvato Dayane Mello, il pubblico da casa ha votato il meno preferito tra Andrea Zelletta e Massimiliano Morra: ecco chi è stato eliminato tra i due concorrenti.

Il Grande Fratello VIP questa sera di 16 novembre sta regalando tanto intrattenimento, come sempre. La puntata è iniziata con Dayane Mello al centro dell’attenzione: ha litigato duramente prima con Tommaso Zorzi e poi con Elisabetta Gregoraci. Tra la modella brasiliana e la showgirl calabrese non scorre affatto buon sangue: le due concorrenti si sono scontrate duramente, tra loro sono volate parole davvero pesanti. Si è passati al momento nomination: tra Dayane, Massimiliano ed Andrea si è salvata la prima nominata. La brasiliana è una delle preferite tra i tre. La diretta è così proseguita con altri temi come il durissimo sfogo di Pierpaolo dopo la scorsa puntata ed il presunto bacio tra Selvaggia e Enock. Si è anche accesa una discussione tra Massimiliano e Tommaso prima di arrivare al momento in cui è stato definitivamente chiuso il televoto. Nel testa a testa tra Andrea Zelletta e Massimiliano Morra chi è stato eliminato? Il pubblico ha deciso che proprio lui deve abbandonare subito il gioco. Ecco chi è l’eliminato della serata.

GF VIP, testa a testa tra Andrea Zelletta e Massimiliano Morra: ecco chi è stato eliminato

Chi è stato eliminato dal Grande Fratello VIP tra Massimiliano Morra ed Andrea Zelletta? Il pubblico da casa ha deciso che ad abbandonare la casa del Grande Fratello VIP è Massimiliano. Ora il concorrente dovrà raggiungere Alfonso Signorini in studio per parlare della sua esperienza appena conclusa nel reality più famoso ed amato dagli italiani.

Cosa è successo tra Dayane ed Elisabetta Gregoraci

Nella puntata di questa sera di 16 novembre sono volate parole molto dure tra le due concorrenti. Dopo aver litigato nella scorsa puntata andata in onda, la brasiliana si è sfogata con la sua cara amica Rosalinda. “Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario” è stato solo uno dei commenti di Dayane parlando della Gregoraci. Elisabetta ha ascoltato le sue parole in una clip mandata in onda questa sera ed ha sbottato. “Sei gelosa” è stata la replica. Dopo un botta e risposta, Alfonso Signorini è intervenuto per creare ordine nella Casa. Dayane è stata protagonista anche di un secondo scontro, quello con Tommaso Zorzi.