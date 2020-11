GF VIP, Elisabetta gelosa di Pierpaolo? Il messaggio non passa inosservato

Elisabetta Gregoraci sarebbe gelosa di Pierpaolo Pretelli? Il messaggio non è passato inosservato ai fan del GF VIP

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche se di coppia non si può affatto parlare. I due, infatti, hanno iniziato una conoscenza sin dal primo giorno di permanenza nella casa più spiata d’Italia. L’ex velino di Striscia la Notizia sembra assolutamente ‘cotto’ della Gregoraci, mentre la showgirl calabrese ha messo le mani avanti. Elisabetta, dopo la fine della storia d’amore con Flavio Briatore, pare stia frequentando un altro uomo. In ogni caso, durante una puntata del reality show, ha dichiarato di pensare ad un’altra persona fuori dalla casa. Per la Gregoraci, dunque, Pierpaolo potrà restare solo un amico, sicuramente ‘speciale’, ma pur sempre un amico.

GF VIP, Elisabetta gelosa di Pierpaolo?

L’amicizia ‘speciale’ tra Elisabetta e Pierpaolo insospettisce molto i fan del GF VIP 5. La Gregoraci cosa prova nei confronti dell’ex velino? Se da una parte, infatti, è indubbio il sentimento che prova Pretelli nei confronti della calabrese, dall’altra parte non è chiaro cosa prova invece la Gregoraci nei confronti del modello. La conduttrice e showgirl dice di pensare ad un’altra persona fuori dalla casa, ma nel frattempo è sempre molto vicina a Pierpaolo. Nei giorni scorsi, inoltre, ha fatto il suo ingresso nella casa Selvaggia Roma, ex fiamma di Pretelli. La Gregoraci, però, sembra non essere affatto gelosa di Selvaggia, bensì di un’altra concorrente del Grande Fratello Vip.

Un messaggio scritto da Elisabetta sulla schiena di Pierpaolo, infatti, non è passato inosservato ai fan del GF VIP. La Gregoraci avrebbe chiesto al coinquilino: “Ti piace Giulia?“, riferendosi a Giulia Salemi, uno dei nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. La showgirl calabrese, dunque, temerebbe la Salemi, altro che Selvaggia Roma.