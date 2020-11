GF Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Mi ha ferita…”

Elisabetta Gregoraci al GF Vip scoppia in lacrime: la showgirl si sente profondamente ferita per le parole di una sua coinquilina.

Dopo la puntata del GF Vip di ieri sera, lo sfogo di Elisabetta Gregoraci non è tardato ad arrivare: oggi la showgirl si è infatti confidata con alcuni suoi compagni parlando tra le lacrime di quello che ha provato sentendosi attaccata da Dayane Mello nella clip vista durante la diretta su Canale 5: “In questi due mesi con lei ho sempre avuto un rapporto pure bello, capito? E’ per quello che non me l’aspettavo. Ci sono dei rapporti qui in cui tu mangi, ceni, e magari non parli più di tanto per quieto vivere e invece poi ci sono dei rapporti in cui comunque passi tanto tempo insieme e non c’era mai stato uno screzio e quindi sentirmi dire queste cose da una che probabilmente covava queste cose…dal nulla…mi ha…”, ha detto la Gregoraci ad Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Rosalinda, gruppo a cui successivamente si è aggiunta anche Stefania Orlando.

Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Mi ha ferito la cattiveria”

“Lei sa di aver sbagliato, è dispiaciuta per quelle affermazioni” ha cercato di spiegare Giulia Salemi all’ex moglie di Briatore riferendosi alla modella brasiliana. Elisabetta Gregoraci si è poi sfogata sul fatto di non aver digerito le accuse a lei rivolte sulla sua amicizia con i ragazzi della Casa. Poi Elisabetta ha rassicurato Rosalinda dicendole che comprende la sua posizione e sa che lei non c’entra nulla. L’attrice siciliana ha infatti appoggiato la Gregoraci dicendo che le è piaciuto il suo modo di rispondere in puntata riguardo al rapporto con Flavio Briatore e alla famiglia che ha costruito con lui. “Ancora oggi, da separati, abbiamo un rapporto civile, ci vogliamo bene, ci stimiamo e proteggiamo nostro figlio”.

Da che parte state? Pensate che Elisabetta e Dayane riusciranno a mettere una pietra sopra a quanto accaduto?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui