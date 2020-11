GF Vip, lite shock dopo la puntata: “Per me sei cancellata!”, caos in casa al termine della diretta.

È successo davvero di tutto nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda ieri sera su Canale 5. Liti, scontri, confronti ed emozioni: una diretta ricca di colpi di scena! E, col passare delle settimane, il gioco si fa sempre più duro. Nel corso della puntata di ieri, Massimiliano Morra è stato definitivamente eliminato dalla casa, essendo stato il meno votato del televoto con Dayane Mello e Andrea Zelletta. Un nuovo televoto è già stato aperto: a sfidarsi sono due protagonisti assoluti di questa edizione. Ma sono state proprio le nomination a far scoppiare una fortissima discussione dopo la diretta: sono volate parole durissime. Ecco cosa è accaduto pochi minuti dopo la fine della diretta.

GF Vip, lite shock subito dopo la puntata: “Per me sei cancellata!”, Patrizia De Blanck su tutte le furie

Ebbene si, dopo due mesi la contessa Patrizia De Blanck è stata nominata! Una notizia inaspettata, che ha colto di sorpresa la concorrente. A nominarla sono state le donne della casa, che ieri potevano votarsi soltanto tra di loro. In sfida con lei, ci sarà Francesco Oppini, il nominato degli uomini. Una nomination che la contessa non ha accettato di buon grado e, dopo la puntata, non ha nascosto la sua rabbia. Soprattutto nei confronti di Giulia Salemi, colpevole, secondo lei, di averla votata pur essendo l’ultima arrivata: “La prima che arriva, dopo due mesi che io sto qua, mi nomina! Una cosa allucinante, vattene, stai lontana da me! Tu per me sai cancellata per sempre, non voglio neanche sapere come ti chiami, non voglio sapere chi sei! Vattene e non parlare con me!”. Parole fortissime quelle della Contessa, alle quali la Salemi cerca di replicare: “Non è nulla di personale, sono andata in esclusione. È un gioco, non è bello quello che dici”. Ma Patrizia non sembra essere interessata alle giustificazioni di Giulia e, anzi, prosegue attaccando anche Rosalinda, che l’ha nominata. “Voi due cancellate il mio nome. Depennate per sempre.”

Insomma, sembra proprio che la contessa non abbia preso bene la sua prima nomination! Quello che i vip non sanno, però, è che non si tratta di un televoto eliminatorio: il meno votato tra Patrizia e Francesco non dovrà lasciare la casa venerdì, ma sarà il primo dei prossimi nominati. Non ci resta che attendere le prossime news dalla Casa più spiata della tv: la contessa “perdonerà” le sue coinquiline?