GF Vip, Mario Balotelli su tutte le furie: è successo durante la puntata in onda ieri sera su Canale 5.

Una puntata infuocata, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto. Dal confronto tra Tommaso e il padre di Massimiliano, all’ingresso inaspettato dell’ospite speciale Giacomo Urtis. Ma ammettiamolo: uno dei momenti più attesi della serata era il faccia a faccia tra Enock Barwuah e la nuova arrivata Selvaggia Roma. Quest’ultima, dopo poche ore dal suo ingresso in casa, ha già creato scompiglio. Soprattutto quando ha svelato di aver baciato Enock questa estate, durante una serata in discoteca. Anche durante la diretta di ieri sera, il concorrente ha negato fermamente, ammettendo di aver sì parlato con Selvaggia in discoteca, ma nulla di più. Due versioni contrastanti e, proprio durante la puntata, arriva il commento di Mario Balotelli. Il fratello di Enock ha pubblicato un tweet che non è affatto passato inosservato, diamo un’occhiata!

GF Vip, Mario Balotelli su tutte le furie: il tweet pubblicato durante la puntata

Selvaggia Roma o Enock Barwuah, chi dei due sta dicendo la verità? Secondo Selvaggia, Enock non solo l’avrebbe baciata qualche mese fa, ma l’avrebbe invitata anche a raggiungerla in hotel, dopo una serata in discoteca. Ma Enock nega tutto. I vipponi in casa non nascondono i proprio dubbi e non riescono ancora a farsi un’idea chiara sulla vicenda. Chi invece non ha alcun dubbio è lui, Mario Balotelli, che durante la puntata di ieri ha preso pubblicamente le difese del fratello. Un tweet molto eloquente, quello pubblicato dal calciatore durante la diretta. Leggiamolo insieme:

“Gioco finito. Enock è intoccabile, ripeto intoccabile.” Con queste parole, Mario Balotelli commenta lo scontro tra Enock e Selvaggia. Una reazione piuttosto forte, che non è passata inosservata ai telespettatori del reality. Ricordiamo che Selvaggia, oltre ad aver raccontato dei baci, ha dichiarato che Enock, dopo la serata, l’avrebbe invitata in albergo da lui: un invito che Selvaggia avrebbe rifiutato. Il tutto questa estate, quando il gieffino era già fidanzato con la sua attuale compagna Giorgia Migliorati. Che, attraverso i social, ha espresso la sua opinione a riguardo, attaccando Selvaggia. Sarà davvero finita qui? Non ci resta che attendere le prossime puntata del reality! E voi, avete seguito la puntata di ieri sera?