GF VIP 5, scoppia la passione nella casa: “Dormi con me?”

Scoppia la passione nella casa del GF VIP 5, nella notte la concorrente ha chiesto al suo coinquilino: “Dormi con me?”

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo. Tra eliminazioni a sorpresa e nomination, le strategie dei concorrenti iniziano ad essere svelate. C’è chi decide di giocare a carte scoperte e chi invece continua a tendere un tranello nei confronti dei suoi coinquilini. L’edizione dovrebbe essere prolungata, arrivando sino a febbraio, e nel frattempo ci saranno altri ingressi nella casa più spiata d’Italia. Dopo quelli di Giulia Salemi, Stefano Bettarini (squalificato subito dopo) e Selvaggia Roma, a dicembre dovrebbero esserci altri nove ingressi. Tra questi pare sia stato annunciato anche il nome di Cristiano Malgioglio. Nel frattempo, ieri, durante la diretta del reality show, è entrata come ospite Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip.

GF VIP 5, scoppia la passione nella casa: cos’è successo

Scoppia la passione nella casa del GF VIP 5. Ieri, durante la diretta, gli opinionisti hanno deciso di mandare nel Cucurio Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli. I due hanno un precedente: la modella e influencer, infatti, ha raccontato di aver baciato l’ex velino di Striscia la Notizia. Il bacio è stato confermato nei giorni successi da Pretelli. I due adesso si ritrovano da soli nel Cucurio. Selvaggia ha dichiarato di provare una forte attrazione nei confronti di Pierpaolo, mentre quest’ultimo sembra ancora ‘scottato’ da Elisabetta Gregoraci. L’ex velino, infatti, aveva puntato la showgirl calabrese, ma quest’ultima ha rispedito al mittente le sue avance.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Pierpaolo Pretelli adesso potrebbe ripiegare su Selvaggia Roma, che nel frattempo si è già fatta avanti. Nella notte, infatti, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha chiesto al suo coinquilino: “Dormi con me? Giuro che non ti tocco“. Pierpaolo, però, ha lasciato cadere l’invito nel vuoto. La convivenza ‘forzata’, però, potrebbe far accendere la passione tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip.