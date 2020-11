GF VIP, quanto costa la giacca di Elisabetta Gregoraci scelta per la serata in diretta del 16 novembre? Ecco il marchio ed i costi del suo look.

Lunedì 16 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP e come sempre ha lasciato tutti a bocca aperta. Sono tantissimi i colpi di scena che si sono presentati in diretta: al centro dell’attenzione si può dire c’è Selvaggia Roma che continua a lanciare ‘bombe’ su presunti flirt avuti con alcuni dei concorrenti. Enock e Pierpaolo sarebbero i due giovani con cui la Roma si sarebbe scambiata ‘qualche bacio’. Qual è la verità? Intanto anche Elisabetta Gregoraci si è resa protagonista di un’accesissima lite con Dayane Mello. Tra le due donne è scoppiato un botta e risposta davvero pesante. La bellissima showgirl calabrese ieri sera ha incantato tutti con il suo look total black: ecco cosa ha indossato in puntata.

GF VIP, il look total black di Elisabetta Gregoraci: sapete quanto costa la giacca?

Elisabetta Gregoraci ieri sera, 16 novembre, per la puntata in diretta del GF VIP ha scelto un look total black davvero incantevole ed elegante. La showgirl calabrese ha indossato una splendida giacca smoking ed ha completato l’outfit con un micro shorts e dei stivali alti fino al ginocchio in camoscio nero. In tantissime vi siete chieste di che marca fosse quella splendida giacca: beh, il modello sembra essere di Elisabetta Franchi dal valore di 499 euro. Per completare i suoi look e renderli ancora più luminosi, Elisabetta indossa quasi sempre gli stessi bracciali rigidi e gli stessi anelli: quei gioielli di diamanti hanno un valore da capogiro. Tra Cartier, Anita Ko, Bulgari: le mani ed il polso della Gregoraci hanno un valore da migliaia di euro.