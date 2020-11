L’Isola dei famosi, “nel cast c’è anche lui”: l’indiscrezione bomba sulla prossima edizione fa sognare i fan del reality.

L’Isola dei famosi si farà? In tanti se lo stanno chiedendo e, dato il particolare periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia, i dubbi sulla realizzazione del reality sono molti. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, la trasmissione dovrebbe tornare in onda nei primi mesi del 2021. A condurlo dovrebbe esserci Ilary Blasi, ma un’indiscrezione bomba riguarda un altro personaggio, che potrebbe far parte del cast della prossima edizione. A rivelarlo è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv. Sul prossimo numero del settimanale, infatti, c’è un’anticipazione davvero succulenta! Scopriamo di più.

L’Isola dei famosi non è andata in ona nel 2020, ma pare proprio che ci sarà nel 2021! A dare una succosa anticipazione ci ha pensato Riccardo Signoretti, che attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato la nuova copertina di Nuovo Tv. Ebbene, in un trafiletto, si legge: “L’Isola dei famosi si farà: nel cast di Ilary Blasi c’è il sexy Can Yaman”. Proprio così! L’affascinante attore turco, protagonista di Daydreamer Le ali del sogno, potrebbe far parte della nuova edizione dell’Isola! Come concorrente ufficiale o in veste di inviato? Le ipotesi avanzate sul web sono state varie. Quel che è certo è che i fan dell’attore sperano che questa indiscrezione si trasformi presto in una notizia ufficiale!

Nella nostra tv, Can ha partecipato già a vari programmi come ospite: da C’è posta per te a Domenica Live, fino ad arrivare a Verissimo, con l’intervista esclusiva di qualche settimana fa. All’ Isola dei famosi, però, sarebbe la prima esperienza per lui in un reality show. Nulla di ufficiale per ora, ma, in attesa di conferme o smentite, vi piacerebbe vedere l’attore turco in versione naufrago?