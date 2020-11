Mattino Cinque, piovono critiche su Pierpaolo Pretelli: cos’è successo

A Mattino Cinque si parla del GF Vip e dei suoi concorrenti e piovono critiche su Pierpaolo Pretelli: ecco cos’è successo, i dettagli.

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. Padre di uno splendido bambino nato dalla relazione con la bellissima Ariadna Romero e primo velino uomo di Striscia la notizia. Pierpaolo Pretelli è di recente finito al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni della nuova arrivata, Selvaggia Roma. Se è vero che la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare il pubblico, l’arrivo di Selvaggia sembra aver creato scompiglio. Inoltre, nella notte di Venerdì, dopo la diretta, Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di un momento difficile e drammatico che ha coinvolto Andrea Zelletta. Quest’ultimo è rimasto deluso dalla scelta dell’amico di salvare la Contessa nella catena di salvataggio. Ne è scaturito un confronto in cui Pierpaolo è scoppiato in un pianto disperato. A Mattino Cinque, piovono critiche su Pierpaolo Pretelli.

Mattino Cinque, critiche a Pierpaolo Pretelli

Nello studio di Mattino Cinque, condotto dalla splendida Federica Panicucci, si è parlato come di consueto del GF Vip. In particolare, la giornalista Alessandra Menzani, è apparsa molto indignata riguardo a quanto accaduto nella notte dopo la puntata. La donna si riferiva all’episodio accaduto tra Pierpaolo e Andrea che ha visto il primo disperato e in preda ad un pianto disperato. “Queste scene in tv per un gioco sono vergognose” ha affermato la giornalista. Su Pierpaolo Pretelli si è poi espresso Valerio Merola secondo il quale il giovane dovrebbe “tirare fuori il carattere”. Una critica che è stata rivolta spesso al giovane concorrente, soprattutto da Selvaggia Roma, nuova arrivata. La ragazza ha spesso ripetuto all’amico che, visto da fuori, sembra che si stai facendo prendere in giro da Elisabetta Gregoarci.

E voi cosa ne pensate della reazione di Pierpaolo?