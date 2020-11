Pamela Prati torna col caso Mark Caltagirone: novità clamorosa

Pamela Prati torna sulle scene con una novità clamorosa e parla di quanto accaduto con il caso “Mark Caltagirone”: scopriamo tutti i dettagli.

Torna con una novità clamorosa la bella Pamela Prati e rompe il silenzio anche sul caso Mark Caltagirone che ha tenuto in pugno l’attenzione mediatica per molto tempo. La celebre showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha raccontato cosa è accaduto nell’ultimo periodo, dopo quello che è stato definito il “Prati-gate”. Pamela Prati ha spiegato di non lavorare in questo momento e il motivo potrebbe essere proprio tutto ciò che è successo riguardo al fantomatico e inesistenze Mark Caltagirone. Qualche tempo fa la showgirl aveva fatto uno strano appello su Instagram e oggi torna a sforarsi sulle pagine della nota rivista. Pamela ha dichiarato di sentirsi “vittima” di un “sistema” e si dice certa che prima o poi la verità verrà a galla. Lei, intanto, è pronta a tornare con una clamorosa novità.

Pamela Prati, la clamorosa novità

“Quando mi innamoro penso sempre che mi sposerò” avrebbe detto la showgirl, per rispondere a chi l’ha accusata di annunciare spesso matrimonio che poi non avvengono. Pamela Prati, che al momento è single, è pronta a tornare sulle scene con una clamorosa novità. Si tratta di un brano, una canzone, che si intitola: “Mariposita”. Il significato del termine è “farfalla” ed è il vezzeggiativo con cui la madre la chiamava quando era bambina. Il brano, infatti, è proprio dedicato alla mamma di Pamela Prati di cui la showgirl afferma di sentire molto la mancanza, soprattutto quando si ritrova ad affrontare dei periodi difficili come questo. Pamela si è anche aperta riguardo alla sua difficile infanzia, ha parlato dell’abbandono del padre. Pare, dunque, che la bella Pamela Prati sia pronta per un clamoroso ritorno sulle scene!

Pamela Prati non ha mai smesso di tenersi in contatto con i suoi fan, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Non ci resta che attendere per scoprire come evolverà la scoppiettante novità!