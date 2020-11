Paola Cortellesi, una delle sue migliori amiche è una famosa cantante: lo sapevate? Ecco di chi si tratta, molti non lo immaginerebbero mai!

Paola Cortellesi è una dell attrici più amate del cinema italiano. Oltre a essere un’apprezzata professionista, è un’artista poliedrica, che nella sua carriera ha dimostrato di poter interpretare commedie, ma anche film drammatici, ruoli più ‘leggeri’ e ruoli molto intensi e impegnativi. Non solo però, perché Paola è anche bravissima a cantare e ha lavorato anche in tv come conduttrice e imitatrice. Insomma, parliamo di una professionista completa, un vero e proprio ‘jolly’ da poter inserire in qualsiasi contesto dello spettacolo. Il pubblico la ama per il suo talento, oltre che per la sua simpatia e ironia e tutti sono curiosi anche di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

L’attrice, infatti, è molto riservata e vive la sua quotidianità lontano dai riflettori. Fino a poco tempo fa non era nemmeno presente sui social. Dallo scorso marzo ha un profilo Instagram, ma lo aggiorna raramente, in genere con immagini e video che riguardano il suo lavoro. Sposata con il regista Riccardo Milani, Paola ha una carissima amica nel mondo dello spettacolo, una delle persone per lei più importanti. Stiamo parlando di una famosissima cantante: avete capito di chi si tratta?

Paola Cortellesi, sapete chi è una delle sue migliori amiche? E’ una famosissima cantante, ecco la sua identità

Paola Cortellesi è una delle attrici più importanti del cinema italiano, bravissima a interpretare qualsiasi tipo di ruolo e molto apprezzata da pubblico e critica. Della sua vita privata sappiamo che è mamma di una bimba di nome Laura, avuta dal marito Riccardo Milani, regista che ha conosciuto nel 2003 sul set di ‘Il posto dell’anima’ e poi sposato nel 2011. La Cortellesi è molto riservata e vive la sua quotidianità lontano dai riflettori, infatti è molto poco attiva anche sui social. Di lei, però, sappiamo che ha un’amica carissima che fa parte del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di una famosa cantante, con cui Paola ha un legame fortissimo. Si tratta di Laura Pausini! Lo sapevate? Le due hanno una splendida amicizia e lo hanno dimostrato più volte, sia quando hanno condotto insieme il programma di Rai Due ‘Laura&Paola’ nel 2016, sia in tante altre occasioni, come l’imperdibile diretta che hanno fatto su Instagram durante il lockdown lo scorso aprile.

Insomma, tra le due artiste c’è un rapporto davvero speciale. Lo sapevate?