Ricordate chi corteggiava Pierpaolo Pretelli a Uomini e Donne? Vi sveliamo tutto sul concorrente del Grande Fratello VIP!

Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti del Grande Fratello VIP in corso. Il giovane concorrente ha stretto una particolare amicizia con Elisabetta Gregoraci, chi sa se tra loro potrà nascere mai qualcosa! Intanto però negli ultimi giorni è al centro della cronaca rosa il bel Pretelli per via della ‘bomba’ sganciata da Selvaggia Roma. La concorrente è entrata da soli pochi giorni ed ha rotto qualche equilibrio: la romana sostiene che tra lei e Pierpaolo ci sia stato un flirt, negato poi dal diretto interessato. Qual è la verità? Proprio nelle ultime ore è spuntato un audio che incastra la Roma. Intanto vi parliamo del bel Pretelli che si è fatto conoscere nei programmi di Canale 5. Siete curiosi di conoscere qualcosa su lui, in particolare chi corteggiava a Uomini e Donne? Vi sveliamo subito tutto.

Da Uomini e Donne al GF VIP, ricordate chi corteggiava Pierpaolo Pretelli?

Pierpaolo Pretelli ha debuttato in televisione come Velino di Striscia la Notizia insieme ad Elia Fongaro. Successivamente, precisamente nel 2018, ha partecipato a Temptation Island VIP come tentatore e nello stesso anno ha deciso di partecipare a Uomini e Donne. Ricordate chi corteggiava? Beh, Teresa Langella era la donna che voleva conquistare il bel Pretelli! Si erano conosciuti nel villaggio delle tentazioni, essendo anche Teresa una delle tentatrici: purtroppo tra loro non è andata come desiderava Pierpaolo. Ad oggi la Langella vive felice la sua storia d’amore con Andrea Del Corso, anch’egli suo corteggiatore nel programma. Tra loro c’era un grande feeling ma la tronista nel programma si è innamorata di Andrea. Questa un’immagine della loro esterna in un ristorante sushi: