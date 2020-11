Nella casa del GF VIP si parla del presunto flirt tra Pierpaolo e Selvaggia: qual è la verità sulla loro storia? E’ spuntato un messaggio audio che incastra la Roma.

L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello VIP ha letteralmente ‘incendiato’ la casa. La nuova concorrente è entrata a far parte del gioco ed ha sganciato alcune bombe che stanno facendo molto chiacchierare. Una di queste riguarda lei e Pierpaolo Pretelli: la Roma parla di un flirt, lui ha negato. Ma cosa è successo davvero tra i due noti personaggi televisivi? E’ intervenuto in questa storia Giulio Pretelli: attraverso i social ha pubblicato una chat tra lui e Selvaggia che proverebbe come quest’ultima starebbe mentendo. Ecco cosa succede.

GF VIP, la verità tra Pierpaolo e Selvaggia? Il messaggio audio ‘incastra’ la concorrente

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ieri sera durante la diretta del GF VIP ha pubblicato una chat tra lui e Selvaggia Roma. In questa conversazione si vedono due lunghe note audio della concorrente del GF VIP. In una delle due possiamo ascoltare la voce di Selvaggia che dice: “Cosa vai a dire in giro? Che io ti ho indotto a pensare che io e Pierpaolo abbiamo avuto una frequentazione?“. Subito dopo l’immagine della chat, il Pretelli ha commentato: “Questi sono i messaggi che la mitica Selvaggia Roma mi mandò prima di entrare nella casa, che poi ha deciso di bloccarmi e cancellare tutto perchè forse si era resa conto già allora delle str****te che stava scrivendo. Come potete ascoltare lei mi ha aveva già parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo ma successivamente si è rimangiata tutto. Ho visto Selvaggia una sola volta in vita mia, in discoteca”.

Quale sarà la verità tra i due concorrenti del reality? Selvaggia è entrata nella casa del GF VIP sostenendo di aver avuto un flirt anche con Enock: lei parla di baci e messaggi, lui ha negato tutto. Ma chi avrà ragione, l’ex di Francesco Chiofalo o i due bei giovani della casa? La verità salirà a galla…