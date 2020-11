Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Oggi mi trovo in difficoltà”, l’annuncio inaspettato in diretta durante la puntata di oggi.

Una puntata intensa, quella di Storie Italiane in onda oggi, martedì 17 novembre. In diretta, nello studio Rai, Eleonora Daniele ha parlato della storia di Paolo Mengoli, il noto cantante italiano che proprio a Storie Italiane, due settimane fa, ha rivelato di aver scoperto che la figlia Giulia non era in realtà la sua figlia biologica. Ebbene, nella puntata di oggi, in cui Paolo era ospite in collegamento, è andata in onda l’intervista di Giulia, che dopo lo sfogo di Mengoli ha contattato la redazione del programma.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Conduco questa trasmissione da 8 anni, oggi mi trovo in difficoltà”, la storia di Paolo Mengoli

“Conduco questa trasmissione da 8 anni. Oggi forse è la prima volta che mi trovo in difficoltà. Perché ho scoperto una storia incredibile, che sembra la storia di un romanzo, di un film, ma è una storia vera.” È con queste parole che Eleonora Daniele ha presentato la storia di Paolo Mengoli, durante la puntata di oggi di Storie Italiane. Il talk di Rai Uno si è aperto proprio con la storia del cantante, che qualche settimana fa, aveva raccontato proprio nel programma di Rai Uno di aver scoperto, attraverso un test del dna, che la figlia Giulia non era la sua figlia biologica e che la mamma della ragazza lo aveva preso in giro. Da lì una lunga battaglia legale, terminata con un disconoscimento di paternità della ragazza. Nel frattempo, Giulia si allontana da lui e lui da lei: “La storia che sto scoprendo è fatta di risentimento, di tanta rabbia, di tanto dolore ma anche di tanta incomprensione. In cui, proprio come succede nei film, le persone ad un certo punto non si parlano più e si dividono l’una dall’altra senza capire profondamente il perché.”, spiega la Daniele, che aggiunge: “Ma quelle persone alla fine si amano, si voglio bene, c’era un rapporto così forte, così stretto. E poi quel libro non ha ancora una fine. E forse quello che stiamo raccontando è solo l’inizio di un chiarimento, il chiarimento di tante, troppe incomprensioni.” Una puntata ricca di emozioni.

Per sapere di più sulla vicenda e su quanto è accaduto in puntata, clicca qui.