Il giudice della finale di Tale e Quale Show sarà un attore amatissimo, i telespettatori di Rai Uno gioiscono: ecco di chi si tratta

Tale e Quale Show è uno dei programmi più amati della televisione italiana. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, va in onda su Rai Uno dal 20 aprile 2012. Il programma è l’adattamento del famoso talent show spagnolo Tu cara me suena. Il talent prevede una gara fra personaggi famosi, impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone. La giuria è formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e ogni puntata un giudice speciale diverso. Il 18 settembre 2020 è iniziata la decima edizione del talent show, che ha visto trionfare Pago. Da qualche settimana, invece, va in onda il Torneo, spin-off del programma.

Tale e Quale Show, chi sarà il giudice della finale?

Arriva una bellissima notizia per i telespettatori di Rai Uno e in particolare per i fan di Tale e Quale Show. È stato da poco annunciato il giudice dell’attesissima finale del Torneo. Si tratta di un attore amatissimo, ovvero Alessandro Siani. La produzione, d’accordo con il conduttore Carlo Conti, punta su di lui per tenere incollati i telespettatori e vincere la gara d’ascolti con la rete del Biscione. La notizia ovviamente ha fatto gioire migliaia e migliaia di italiani. Siani è uno degli attori più amati del panorama artistico nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Siani (@alessandrosianiofficial)

La carriera di Alessandro Siani

Alessandro Siani, pseudonimo di Alessandro Esposito, è un attore, comico, regista, scrittore e produttore cinematografico napoletano. Ha iniziato la sua carriera all’interno del laboratorio Tunnel Cabaret, esordendo su Telegaribaldi insieme a Francesco Albanese e Peppe Laurato. In seguito ha preso parte a Pirati di Biagio Izzo e Bulldozer su Rai Due. Il successo, però, arriva con lo spettacolo teatrale Fiesta e presto anche al cinema con Ti lascio perchè ti amo troppo. Il suo miglior successo resta Il principe abusivo–