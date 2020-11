Pochissime ore fa, l’ex concorrente di Temptation Island è stata la protagonista di un dolorosissimo lutto: la grave perdita.

Un vero e proprio dolorosissimo lutto quello da cui, pochissime ore fa, l’ex concorrente di Temptation Island è stata colpita. A dare il triste annuncio a tutti i suoi sostenitori è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo amato pubblico social questa spiacevole notizia. Sappiamo benissimo che, sin da quando è apparsa per la prima volta nel docu-reality dedicato alle coppie, la giovanissima ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. Sarà stata la sua simpatia o la sua bellezza, fatto sta che, terminato il suo percorso televisivo, la ragazza ha cavalcato la cresta dell’onda. Tanto da riscuotere, ancora adesso, un successo davvero impressionante. Il numero dei suoi followers, infatti, aumenta sempre di più. E con loro, spesso e volentieri, l’ex concorrente racconta tutto ciò che le capita. È proprio per questo motivo che la notizia di questo dolorosissimo lutto non ha potuto affatto tenerlo per sé. Ma di chi parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Dolorosissimo lutto per l’ex concorrente di Temptation Island: il dramma

La conosciamo tutti come la ‘fotonica’ di Temptation Island, eppure, pochissime ore, Katia Fanelli ha subito un dolorosissimo lutto. Ad annunciarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, non ha affatto potuto fare a meno di mostrare pubblicamente il suo dolore. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Da quanto si apprende dalle sue parole social, sembrerebbe che sia venuto a mancare il gattino della Fanelli. Non sappiamo cosa sia esattamente successo. E cosa, soprattutto, abbia causato la morte del felino. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, il dolore della giovanissima Katia è davvero immenso. Anche perché, a quanto pare, hanno vissuto tantissimi anni e momenti insieme .

Un dolore davvero impressionante, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, diciamoci la verità, chi ama davvero gli animali, soffre particolarmente per la loro scomparsa. Forza, Katia!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui