The Kissing Booth 3, quando uscirà il terzo capitolo della saga? L’annuncio di Joey King, protagonista del film.

The Kissing Booth 3 si farà! Il terzo capitolo della romantica saga tratta dal libro di Beth Reekles è nei piani di Netflix. Dopo lo straordinario successo dei primi due film, infatti, in molti si sono chiesti se ci sarà un seguito e la risposta è si. Sulla trama non si sa ancora molto, ma sicuramente proseguiranno le vicende dei protagonisti Elle e Lee. Della data di uscita, invece, ha parlato la protagonista Joey King, nel corso del suo discorso di ringraziamento ai People’s Choice Awards 2020, dopo aver conquistato la Comedy Movie Star 2020. Ecco cosa ha svelato!

The Kissing Booth 3, quando uscirà il terzo capitolo della saga? A svelarlo è Joey King

“Mi sono detta che se avessi vinto, avrei condiviso una notizia molto eccitante con tutti. Quindi voglio dirvi che Kissing Booth 3, il nostro ultimo capitolo, uscirà nell’estate del 2021 e sono così entusiasta”. È con queste parole che Joey King annuncia l’uscita del terzo capitolo dell’amatissima saga Netflix. Lo ha comunicato dopo aver conquistato la Comedy Movie Star 2020 ai People’s Choice Awards 2020. Una notizia splendida per i tantissimi fan della storia d’amore tra Elle Evans (Joey King) e Noah (Jacob Elordi), che hanno seguito con passione i primi due capitoli della saga.

Cosa accadrà nel terzo film? La trama è ancora top secret, ma pare che Elle sarà alle prese con una difficile scelta: dove frequentare il college, ad Harvard, dove si trova Noah, o a Berkeley, dove invece studia il suo migliore amico Lee (Joel Courney). Noi non vediamo l’ora di saperne di più! E voi?