Tragico lutto per Elisa D’Ospina: “Ciao amore mio infinito”, il messaggio straziante, parole da brividi.

Una notizia che ha scosso tutti i fan dell’amatissima modella, che da sempre la seguono con amore ed affetto. Elisa D’Ospina ha pubblicato da poco un messaggio pieno di dolore e sconforto. Elisa è una meravigliosa e conosciutissima modella curvy che ha partecipato a numerose sfilate e ha preso parte anche a numerosi servizi fotografici. La sua popolarità è divenuta così nota tanto da divenire il punto di riferimento per moltissime donne. D’Ospina ha dimostrato che la bellezza può e deve abbracciare qualsiasi tipo di forma, allontanando i tanti diffusi clichè. Ma non solo modella, anche scrittrice, infatti, Elisa ha pubblicato un libro, “Una vita tutta curve”, in cui ha raccontato la sua vita personale. Il suo profilo instangram è davvero molto seguito; la notizia da lei pubblicata ha scosso tutti i suoi follower. Un lutto ha colpito la bellissima modella: “Ciao amore mio infinito”, un messaggio straziante.

Lutto per Elisa D’Ospina: il messaggio straziante, parole da brividi

La meravigliosa modella Elisa D’Ospina è stata colpita da pochissimo da un tragico lutto. La donna ha pubblicato sul suo profilo instangram un messaggio straziante, per dare l’ultimo saluto alla sua amata nonna. Infatti, quest’ultima è venuta a mancare, lasciando nell’animo di Elisa un vuoto incolmabile. La didascalia postata sui social manifesta chiaramente il dolore che in questo momento la modella prova. “Nonna è partita per un lungo viaggio. Ha deciso di partire da sola. Non mi ha insegnato a entrare in casa e non vederla più sulla sedia, non mi ha insegnato a riempire il vuoto delle nostre risate“, queste alcune delle strazianti parole rivolte alla sua amatissima nonna. Un dolore accecante, come la stessa Elisa ha scritto.

Il messaggio è stato accompagnato anche dalla foto della cara nonna, a quanto pare, una delle ultime foto che la modella ha scattato , circa un mese fa. “Ciao nonna, amore mio infinito, continua a farmi compagnia. Ti amo con tutta me stessa”, conclude così la donna, piena di malessere.

