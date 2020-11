Stando alle prime anticipazioni di Uomini e Donne, sembrerebbe che Riccardo e Roberta abbiano deciso di riprovarci, ma come finì tra di loro?

Siamo entrati nel vero e proprio vivo di Uomini e Donne, bisogna ammetterlo. E sembrerebbe proprio che le prossime puntate ce lo testimonino davvero alla grande. Sappiamo benissimo che, in una delle recentissime puntate andate in onda su Canale 5, dopo la fine della sua storia d’amore con Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco. E, soprattutto, di sedersi nuovamente il parterre maschile. Un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo. Che, tuttavia, sembrerebbe non essere affatto l’unico. Stando a quanto si apprende dalle ultime anticipazioni trapelate da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che il bel pugliese abbia deciso di rimettersi in gioco alla grande. E, soprattutto, di riprovarci nuovamente con Roberta Di Padua. I due, già anni fa, avevano tentato di conoscersi, ma la loro frequentazione non è affatto andata bene. Ecco, ma vi ricordate com’è andata a finire? E, soprattutto, ricordate quel gesto che compì la bellissima romana che spiazzò tutti nello studio. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, come andò a finire tra Roberta e Riccardo? Il gesto ‘choc’

Siamo nel 2019 quando Riccardo Guarnieri, da poco terminata la sua storia d’amore con Ida Platano, decise di ritornare a Uomini e Donne. E di iniziare a frequentare Roberta Di Padua. Tra i due, la frequentazione è durata solo qualche mese. Perché se, da una parte, il cavaliere pugliese ha sempre ammesso di non essere riuscito a provare alcun tipo di sentimento per lei; dall’altra, la dama romana non ha mai nascosto di essersi innamorata di lui. Certo, tra di loro era scoppiata la passione, ma, almeno da parte di Riccardo, nulla più. Da qui, quindi, la decisione di chiudere definitivamente la loro conoscenza. Ecco, ma vi ricordate com’è andata a finire esattamente? C’è stato un gesto ‘choc’ che, ancora prima del ritorno di fiamma con Ida Platano, ha sancito definitivamente la chiusura del suo rapporto con Roberta. Di che cosa parliamo esattamente? Uno schiaffo! Si, è proprio così. Era la puntata del 12 Marzo quando Roberta, dopo un ballo di Riccardo con Ida, ha accusato il cavaliere pugliese di fare scelte per fare ‘spettacolo’. E la romana, stanca delle continue parole del Guarnieri, gli si è avvicinato. E gli ha tirato uno schiaffo. Un gesto davvero ‘choc’, da come si può chiaramente comprendere. E che spiazzò tutti i presenti in studio. E non solo.

A distanza di ben due anni dalla fine della loro frequentazione, come andrà adesso tra Roberta e Riccardo? Non ci resta che scoprirlo.