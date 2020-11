La sua presenza a Uomini e Donne ha già fatto discutere tanto: il cavaliere ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus.

Che il Coronavirus non abbia lasciato in pace neanche gli studi Mediaset è cosa nota: tanti i personaggi televisivi che purtroppo hanno contratto la malattia in questo periodo. Stavolta è toccato allo studio Elios, quello dove vengono registrate le puntate di Uomini e Donne, il dating show per eccellenza della tv italiana. Proprio in questi giorni il pubblico avrà sicuramente notato l’assenza in studio dell’amatissima opinionista Tina Cipollari che nelle ultime puntate ha partecipato collegandosi da casa: l’ex moglie di Kiko Nalli era infatti stata a contatto con una persona positiva. Ora un altro protagonista della celebre trasmissione ha annunciato via social di essere stato colpito dal virus. Vediamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, il cavaliere Nicola Mazzitelli positivo al Coronavirus

Da quando è arrivato al trono over, Nicola Mazzitelli ha conosciuto tre delle dame del programma: Roberta Di Padua, Carlotta Savorelli e Valentina Dartavilla Lupi. Avendo però rivelato dei dettagli piuttosto intimi del rapporto con Valentina, il comportamento di Nicola è stato molto discusso perché le sue rivelazioni avevano spinto molti a giudicare troppo ‘leggero’ l’atteggiamento della donna. Chiacchiere che hanno spinto la padrona di casa, Maria De Filippi ad intervenire in merito alla questione. D’altro canto, però, Mazzitelli si è fatto anche conoscere dal pubblico come una persona sensibile e con un difficile passato alle spalle. E’ giunto in queste ore l’annuncio via social della positività del cavaliere al Coronavirus: “Ti assale, ti prende senza saperlo, ti porta dolori, male alle ossa, non senti più i gusti, hai la febbre e stai male….eppure si guarisce…quindi se stai leggendo questo post fai attenzione perché chi è più debole di te potrebbe stare anche peggio! Rispettate le regole: nessuno è immune”, si legge nel suo post condiviso su Instagram.

