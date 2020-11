“Voice Anatomy” stasera in seconda serata: a condurlo sarà proprio lui

Gradito ritorno su Rai 2: stasera, 17 novembre, in seconda serata parte “Voice Anatomy” e al timone ritroveremo un amatissimo personaggio.

Il potere della voce: sarà questo il tema centrale del nuovo programma che parte stasera, 17 novembre, in seconda serata su Rai 2 e al timone troveremo un personaggio il cui ritorno sarà una sorpresa davvero gradita per molti. “Tutti nasciamo con questo strumento. Ma poi nessuno studia come usarlo. E sì che con la voce si può far innamorare una donna, un leader può convincere un popolo, un medico rassicurare il paziente e il venditore piazzare, quasi, qualsiasi merce, è solo una questione di hertz”, spiega il conduttore in questione, anche ideatore del format. Scopriamo quindi di chi si tratta.

Voice Anatomy su Rai 2, ecco chi lo condurrà

A condurre “Voice Anatomy” sarà un attore e doppiatore amatissimo, Pino Insegno, che promette di svelarci come usare lo strumento della voce che, se si impara come usare, può fare miracoli. Ospiti della prima puntata saranno 3 artisti che delle loro splendide voci hanno fatto il loro lavoro: Andrea Bocelli, Luca Ward e Francesco Pannofino. Dieci puntate in cui verranno studiati gli effetti della voce, i discorsi dei leader, verranno aperte rubriche su vari argomenti. Oltre ad Insegno, in “Voice Anatomy” troveremo anche altri personaggi del mondo che gravita attorno alla voce, come il grande vocologo Albert Hera, l’imitatore Claudio Lauretta, il campione di Human Beatbox Azel Cuna, il medico Franco Fussi, la performer Roberta Siciliano e il coreografo Claudio Ferraro. Presente anche una rappresentanza del “mondo del web” con l’influencer e doppiatore The Merluzz, il professore di dizione Andrea Papalotti, il duo comico de Le Coliche e il cabarettista Max Paiella. “L’idea è quella che predico da sempre e ovunque, non è necessario avere una buona voce, servono le belle intenzioni”, ha spiegato all’Ansa Pino Insegno.

E voi guarderete la prima puntata di Voice Anatomy?

