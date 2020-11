Soltanto dopo essere risultata negativa, l’amatissima ed apprezzatissima conduttrice ha rivelato di aver contratto anche lei il covid.

‘Ora ve lo posso dire’, sono proprio queste le parole con cui la famosissima conduttrice ha iniziato ad annunciare ai suoi sostenitori di aver contratto il Covid. Sappiamo benissimo che, sin dalle sue prime avvisaglie nel nostro Paese, il Coronavirus non si è affatto risparmiato nessuno. I contagi, infatti, si sono dilagati sempre di più. Ha colpito qualsiasi classe d’età. Ed anche personaggi dello spettacolo. Sono, infatti, davvero tantissime le persone, appartenenti al mondo della musica, della televisione e molto altro ancora, che purtroppo hanno confessato di aver contratto il temibile virus cinese. È il caso, ad esempio, di Gerry Scotti, Carlo Conti, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni e di tantissimi altri. Ma è anche il caso di un’altra famosissima ed apprezzatissima conduttrice. Che, soltanto dopo essere risultata negativa al secondo tampone e, quindi, ufficialmente guarita dal Coronavirus, ha voluto svelare ai suoi sostenitori di averlo contratto anche lei. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Ma procediamo con ordine.

La conduttrice svela di aver contratto il Covid: le sue parole sui social

Tra le tante persone appartenenti al mondo dello spettacolo che, in questo ultimo periodo, sono risultate positive al Coronavirus o che l’hanno contratto, adesso si aggiunge anche il nome di Samantha De Grenet. Attraverso un suo ultimo post, condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la bellissima e famosissima conduttrice ha svelato di aver contratto anche lei il temibile Covid. Ma di essere adesso negativa. ‘Sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa di diversi sintomi che mi sono cuccata e dove momenti di ansia e paura facevano da padrona’, ha detto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Spiegando, tra l’altro, perché non ha rivelato immediatamente ai suoi sostenitori di essere risultata positiva al virus. E di averlo detto, quindi, soltanto adesso che è negativa. ‘Sapete che non amo parlare delle mie cose fino a quando non le ho risolte o in qualche modo superate’, ha continuato a dire la De Grenet. Ovviamente, non sappiamo esattamente cosa sia successo. Come l’abbia contratto. E quali siano stati i suoi sintomi. Ciò che conta ed importa sapere che adesso sta bene. E che finalmente è negativa. ‘Non avete idea la gioia’, ha detto Samantha dopo aver svelato l’esito del suo ultimo tampone.

Ovviamente, come sottolineato dalla diretta interessata, al momento, Samantha De Grenet non può affatto dire di essersi ripresa al 100%, ma è più che normale. Ciò che la rende pazza di gioa è che adesso può tornare a fare tutto ciò che faceva prima con tutte le cautele del caso.

