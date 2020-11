Amici 20, chi è Letizia Bertoldi: la storia di una voce incredibile

Solo vent’anni ed una voce che incanta: Letizia Bertoldi è stata scelta per far parte della nuova classe di Amici. Scopriamo chi è.

Parte davvero col botto questa ventesima edizione di Amici. Le premesse ci sono tutte: i ragazzi scelti, ognuno nella propria disciplina, sono dei talenti davvero eccellenti e renderanno questa stagione del talent certamente tra le migliori degli ultimi anni. Tra questi c’è anche Letizia Bertoldi, presentata sabato scorso 14 novembre, su Canale 5 insieme al resto della classe: si tratta di una giovanissima cantante lirica entrata a far parte della scuola di Amici 20. La sua voce ha incantato tutti, a cominciare da Maria De Filippi. Nata il 12 settembre 2000, bolognese, appassionata di musica da quando aveva 7 anni, Letizia ha intrapreso lo studio del flauto traverso alla scuola di musica L. Bernstein a San Giovanni in Persiceto. Bravissima sin da subito, già da piccola si esibisce in alcuni concerti. A dodici anni poi, ha modo di scoprire la sua grande passione, il canto lirico. Diplomatasi al Liceo linguistico G. Cevolani a Bologna, il giovane soprano si è iscritta alla facoltà di Antropologia presso l’Università di Bologna oltre a continuare lo studio musica lirica all’Opera Studio School.

Letizia Bertoldi, la passione per la musica lirica e qualche curiosità

Letizia si è presentata come un soprano lirico leggero che ama anche la musica pop. Si definisce “permalosa, maniaca del controllo e ansiosa”. La sua maggiore preoccupazione è che l’ansia possa pregiudicare le sue esibizioni ad Amici. E a proposito di esibizioni, quella di Letizia sabato ha lasciato tutti a bocca aperta sia in studio che a casa: la ragazza ha infatti cantato “La regina della notte” da “Il flauto magico” di Mozart. Completamente conquistata dalla sua performance è stata Arisa che ha infatti esclamato: “Le dò un banco grosso così”. Felicissima e con gli occhi lucidi per l’emozione di aver realizzato il sogno di essere ammessa ad Amici, Letizia Bertoldi ha scelto di sedersi nel banco occupato dall’ex concorrente dell’edizione 2010, Diana Del Bufalo: “Sprizza un’energia positiva da tutti pori sempre”, ha spiegato la ragazza dall’ugola d’oro. “Mia madre è una cantante lirica e devo dire che il tuo livello è altissimo“, ha commentato la Del Bufalo. Una ventata di novità per il talent show più longevo della storia televisiva italiana, visto che poche volte ad Amici si sono visti cantanti lirici e soprattutto una bella novità per i giovani che difficilmente ascoltano questo genere di musica. Sulla vita privata della Bertoldi non si hanno molte informazioni, non essendoci indizi recenti sui suoi profili social che lascino pensare ad un eventuale fidanzato. Il suo profilo Instagram, dove Letizia condivide momenti della sua vita quotidiana, è già seguito da quasi 5000 utenti. Che dire, davvero un talento eccezionale quello di Letizia che, come molti non immagineranno neanche, oltre ad essere bravissima nel canto, è stata anche una campionessa di pattinaggio.

Amici 20 sarà in onda ogni sabato pomeriggio alle 14:10 su Canale 5 e siamo sicuri che anche quest’anno ci riserverà moltissime emozioni.

