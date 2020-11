In questo articolo vi diciamo chi è Rosa Di Grazia, nuova ballerina del talent show Amici di Maria De Filippi

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ha preso il via. La trasmissione va in onda ogni sabato su Canale 5. Nella prima puntata è stata formata la classe del talent show. Gli allievi di quest’anno sono: Leonardo Lamacchia, Raffaele, Federica La Rocca, Arianna Gianfelici, Evandro, Aka 7even, Sangiovanni, Martina Miliddi, Giulia, Riccardo Guarnaccia, Samuele Barbetta, Giulio Musca, Letizia Bertoldi e Rosa di Grazia. Tra i professori confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini e Alessandra Celentano per la danza. Quest’anno, inoltre, ci sono due new entry veramente illustri: Arisa per il canto e Lorella Cuccarini per la danza. La fase della scuola andrà in onda sino all’inizio dell’anno venturo, poi ci sarà la fase serale. Tra gli allievi che hanno conquistato il banco si nasconde il prossimo vincitore del celebre talent show di Canale 5.

Amici 2020, chi è Rosa di Grazia

Rosa di Grazia è una delle allieve della scuola di Amici. La ballerina ha conquistato il banco nella scuola più famosa d’Italia con una coreografia ideata sulle note di 7 ringz di Ariana Grande, ballando sui tacchi. La Di Grazia, durante i casting, ha affermato che entrare a far parte del talent show di Canale 5 era il suo più grande sogno. Nella scuola di Amici, Rosa è entrata grazie a Lorella Cuccarini, che ha deciso di assegnarle un banco. Di diverso avviso, invece, la professoressa Celentano, che, durante l’esibizione della ballerina, ha fermato la musica. Rosa, però, ha continuato a ballare, ricevendo anche i complimenti da parte della Cuccarini e di Veronica Peparini, oltre che la standing ovation del pubblico. Rosa, dunque, avrà la possibilità di lavorare con Lorella Cuccarini, tra le migliori showgirl della televisione italiana.

La biografia

Rosa ha vent’anni ed è nata a Santa Marinella, comune con circa 18 mila abitanti in provincia di Roma. La ballerina adesso abita a Napoli ed è un’insegnante di danza alla scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati. Da sempre coltiva la passione per la danza, che l’ha portata sino alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Oltre ad essere una ballerina, la Di Grazia è anche una fotomodella. La ragazza è abbastanza seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta più di diecimila seguaci. Il numero ovviamente è incrementato con la sua partecipazione al talent show di Canale 5. Se l’esperienza della giovane ballerina dovesse andare avanti, il suo seguito su Instagram crescerà sicuramente.

Vita privata

La ballerina di Amici attualmente è fidanzata, come si deduce dal suo account social. Rosa, infatti, ha pubblicato diverse foto in compagnia del suo fidanzato, Filippo Bianchi. La ballerina, inoltre, ha una tifosa speciale. Si tratta della consigliera della città di Santa Marinella, che ha dichiarato: “Un grande in bocca al lupo. Da stasera ad amici ci sarà Rosa Di Grazia, una ragazza che vive a Santa Marinella e ormai si può considerare mezza santamarinellese. Per me è stata una bimba vicina di casa, ora donna bellissima e grande ballerina. Tiferemo per te”.