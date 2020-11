Amici 2020, Martina: “E’ venuto a mancare”, lo straziante ricordo di suo padre, un post da brividi.

La nuova edizione di Amici è iniziata sabato 14 novembre, con una prima puntata scoppiettante; il noto programma da anni riesce a conquistare un vasto pubblico. Il talent show è condotto dalla bravissima e bellissima Maria De Filippi che grazie alla sua personalità ha sempre una parola di appoggio per i ragazzi che ogni anno fanno il loro ingresso nella scuola più spiata d’Italia. Una scuola vera e propria che aiuta i giovani artisti scelti a migliorarsi. Cantanti e ballerini entrano ad Amici con una forte passione, e con la speranza di poter un giorno fare della passione un lavoro. Nella prima puntata andata in onda sono stati presentati gli artisti in gara, tutti a quanto pare eccezionali talenti. Tra di loro abbiamo certamente notato la bravissima e bellissima ballerina di latino americano Martina Miliddi, una giovane ragazza di 20 anni. Quest’ultima durante il daytime, parlando con la cantante Arianna, ha confessato di aver perso il padre in giovane età: “E’ venuto a mancare”.

Amici 2020, Martina: lo straziante ricordo di suo padre

Una nuova edizione di Amici è iniziata da qualche giorno, il talent è molto seguito, da anni ormai gli ascolti sono decisamente elevati. Nella prima puntata sono stati presentati gli artisti scelti, e certamente non abbiamo non potuto notare la bellissima e bravissima ballerina di danze latino americano Martina. La sua performance ha incantato il pubblico, e anche la professoressa Lorella Cuccarini, infatti, proprio quest’ultima ha assegnato il banco alla ragazza. Durante il daytime, Martina parlando con la cantante Arianna, ha confidato di aver perso il padre in giovane età: “E’ venuto a mancare“. La cantante ha anche lei rivelato la perdita del suo amato papà, avvenuta durante un incidente.

Martina, sul suo profilo instagram, ha lasciato un messaggio pieno di dolore, in cui ha raccontato l’accaduto. Un modo per poter alleviare il dolore, e mettere nero su bianco un ricordo che resterà per sempre in lei. “Non ti ho più visto, non ho più sentito la tua voce. Vorrei che tu vedessi la ballerina che sono diventata“, parole che hanno manifestato pienamente i sentimenti provati dalla bravissima ballerina.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui