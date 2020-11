Ballando con le stelle, sospetto caso Covid: alla finale mancherà proprio lui

A pochi giorni dalla finale, sospetto caso Covid: uno dei maestri di Ballando con le stelle non potrà partecipare alla puntata.

Ennesimo uragano su Ballando con le stelle: questa edizione 2020 sembra essere partita male per finire peggio. In un periodo in cui la pandemia di certo non ha facilitato le cose, non sono mancati infortuni, interventi chirurgici d’urgenza, intossicazioni alimentari e chi più ne ha più ne metta. Nonostante tutto, lo show del sabato sera di Rai 1 capitanato dalla instancabile Milly Carlucci è andato avanti bene o male, regalandoci una stagione televisiva difficile da dimenticare. Eppure, fino al giorno della finale (prevista per il 21 novembre) Ballando con le stelle è destinato quest’anno a tenerci col fiato sospeso. E’ proprio di queste ore una notizia davvero inaspettata che riguarda proprio l’ultima puntata in onda sabato prossimo. Ecco cosa è accaduto stavolta.

Ballando con le stelle, Maykel Fonts assente alla finale

Dopo Samuel Peron, contagiato dal Covid e perfettamente guarito, lo spettro del virus ritorna ad aleggiare su Ballando con le stelle: secondo Tpi, il maestro cubano Maykel Fonts, partner di Alessandra Mussolini nello show, sarebbe in attesa di sapere il risultato del tampone molecolare. Ovviamente, nel dubbio, la sua presenza alla finale del programma è annullata e la Mussolini sarà quindi sola sul palco proprio in occasione della finalissima. Anche questa coppia non è stata particolarmente fortunata nel suo percorso: ricordiamo che meno di due settimane fa Alessandra è stata colta da un malore in pista, dopo aver avuto un infortunio al naso precedentemente.

Viene quindi spontaneo chiedersi come potrà la Mussolini affrontare l’ultima puntata da sola e competere con le altre coppie finaliste, che ricordiamo essere molto forti ed amate dal pubblico: Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.