Flavio Briatore ha realmente chiesto ad Elisabetta Gregoraci di risposarlo? Finalmente, rompe il silenzio: ecco tutta la verità.

È da quando lo ha confessato a Giulia Salemi in giardino, che ormai non si fa altro che parlare di questo. Facciamo riferimento alla seconda proposta di matrimonio di Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci. Sappiamo benissimo che, nonostante la loro separazione, i due hanno continuato a mantenere un ottimo rapporto in tutti questi anni. Tanto da decidere di trascorrere insieme, a Montecarlo, la prima quarantena causata dell’avanzare del Coronavirus. Ecco. Stando al racconto della conduttrice calabrese, sembrerebbe che, proprio al termine dei giorni trascorsi insieme, il buon Briatore abbia chiesto alla sua ex moglie di risposarlo. Un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo. Ma è andata davvero così? Beh, sembrerebbe proprio di no! A distanza di qualche giorno dalla confessione ‘choc’, Flavio Briatore ha deciso di rompere il silenzio. E di raccontare finalmente tutta la verità. E chi la racconta, però, a noi? Beh, il settimanale ‘Chi’. Ecco cosa si legge sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Flavio Briatore ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci di risposarlo? La verità

Flavio Briatore ha realmente chiesto ad Elisabetta Gregoraci di risposarlo? Come dicevamo precedentemente, i due hanno trascorso la prima quarantena insieme a Montecarlo. E, stando al racconto della conduttrice calabrese a Giulia Salemi al GF Vip, sembrerebbe che, proprio al termine di questi giorni, l’imprenditore abbia chiesto alla sua ex moglie una ‘seconda possibilità’. Ma è andata davvero a finire così? Stando a quanto si apprende dall’ultimo numero del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe proprio di no! A rivelare ogni cosa, come anticipato poco prima, è stato il diretto interessato. Che, contattato, ha deciso di dire tutta la verità in merito. A quanto pare, sembrerebbe che la notizia della proposta di un ‘secondo matrimonio’ non sia affatto reale. Anzi, sembrerebbe che il buon Briatore l’abbia additata addirittura come ‘fake news’.

Da come si può chiaramente leggere dalle pagine del settimanale ‘Chi’, quindi, sembrerebbe che Flavio Briatore non abbia mai chiesto ad Elisabetta Gregoraci di risposarlo. Anzi, a quanto pare, sembrerebbe che l’imprenditore l’abbia anche definita una ‘fake news’. Cosa ne penserà la bellissima calabrese? Ne verrà informate delle ultime dichiarazioni del suo ex marito? Staremo a vedere!

