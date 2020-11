Il Natale è arrivato dai Ferragnez, infatti Chiara Ferragni ha già preparato la sua casa con addobbi stupendi. Volete sapere quanto costano?

Non si può dire che l’atmosfera natalizia non si avverta a casa di Chiara Ferragni: sicuramente il merito è della sua splendida famiglia, ma l’allestimento che la celebre influencer ha preparato per queste prossime festività contribuiscono enormemente. La bella Chiara ha condiviso nei giorni scorsi e anche in queste ore sui social le immagini del suo albero di Natale e di altri addobbi. Ghirlande e festoni sulla porta d’ingresso e sulla scalinata, in salotto un albero gigante illuminato da centinaia di led, insomma, visto il Natale particolare che ci riserva questo 2020, perché non cercare almeno in casa propria di fare come se tutto fosse perfettamente uguale agli altri anni? Riuscite ad immaginare il costo complessivo di tutti gli addobbi scelti dall’influencer?

Chiara Ferragni, ad occuparsi dei suoi addobbi di Natale è stato proprio lui

Per la scelta degli addobbi, Chiara si è affidata al flower designer che si è occupato anche delle sue nozze, Vincenzo Dascanio. Sulla porta d’ingresso, quest’ultimo ha optato per una ghirlanda a forma di cuore fatta di palline colorate, il cui prezzo è di 199 euro. L’albero è alto addirittura 270 cm ed è dotato di led bianchi incorporati: andando a sbirciare sul sito di Dascanio, lo troviamo a 960 euro. Le centinaia di led multicolor si possono regolare anche tramite un’app sullo smartphone. Ogni fila da 100 led costa 45 euro e vista la quantità abnorme di led sull’albero della Ferragni, possiamo dedurre che non si tratti di poche centinaia di euro. Avete notato il particolare alla base dell’albero? Vi troviamo infatti tre grandi lettere realizzate con palline colorate: ogni lettera è l’iniziale del nome dei tre Ferragnez e costa 99 euro.

Che dire, sicuramente un Natale coi fiocchi a casa di Chiara Ferragni e Fedez!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui