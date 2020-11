In una sua recente intervista, l’ex di Uomini e Donne ha rivelato di essere stato contattato da L’isola dei Famosi e dal GF Vip.

Oltre che per trovare l’amore della propria vita, Uomini e Donne offre a tutti i suoi partecipanti anche un’altra incredibile possibilità: cavalcare la cresta dell’onda. Ne è il caso lampante, ad esempio, Giulia De Lellis. È da quando è terminato il suo percorso come corteggiatrice di Andrea Damante che, infatti, la romana ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto da essere, ancora adesso, una delle influencer più amate ed apprezzate in assoluto. Ma non è affatto finita qui. Perché, diciamoci la verità, Giulia ne è un esempio. Ma, in realtà, ci sono tantissimi altri nomi che possiamo farvi. E che, soprattutto, testimoniano alla grande ciò che abbiamo detto. Ad esempio, in una sua recentissima intervista per Superguida Tv, l’ex di Uomini e Donne ha svelato, molto probabilmente per la prima volta, di essere stato contattato per ben due reality. Ma di aver rinunciato per rispettare il suo impegno con il dating show di Canale 5. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente?

L’ex di Uomini e Donne rivela: ‘Contattato dal GF Vip e l’Isola dei Famosi’, di chi si tratta

È da quando ha preso parte, per la prima volta in assoluto, a Uomini e Donne che Nicola Vivarelli ha cavalcato letteralmente la cresta dell’onda. Giunto nel dating show di Canale 5 per corteggiare Gemma Galgani, il ventiseienne ha saputo catturare immediatamente l’attenzione su di sé. Sarà per il suo fascino, per i suoi modi di fare e di corteggiare, fatto sta che ‘Sirius’ ha conquistato praticamente tutti. Sarà per questo motivo che ha ricevuto la proposta di prendere parte al GF Vip e all’isola dei Famosi? Molto probabile! Fatto sta che l’ex di Uomini e Donne l’ha rivelato in una sua recentissima intervista a SuperGuida Tv. Ed, infine, ha anche confessato di aver rinunciato ad entrambe le proposte per mantenere il suo impegno preso al dating show di Maria De Filippi.

Al momento, sappiamo che Nicola Vivarelli ha abbandonato Uomini e Donne per il suo lavoro. Ma a voi farebbe piacere rivederlo?