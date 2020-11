Coronavirus, Melissa Satta lo rivela solo adesso: “Bisogna stare attenti”

Coronavirus, la bellissima Melissa Satta lo rivela solo adesso e raccomanda a tutti: “Bisogna stare attenti”, ecco i dettagli.

Sono diversi i personaggi del panorama artistico ad essere stati colpiti dal Coronavirus. Proprio ieri è arrivata la splendida notizia che riguarda Iva Zanicchi, anche lei contagiata dal virus. In un momento difficile come quello che stiamo affrontando ormai da diversi mesi, le belle notizie sembrano sempre risplendere di più. È il caso di Melissa Satta, che ha rivelato solo adesso, tramite il suo profilo Instagram, di essere stata affetta dal Coronavirus e di essere ora negativa. La dolcissima showgirl ha condiviso diverse storie in cui ha raccontato quello che è successo e ha affrontato e anche i motivi per cui ha scelto di non rendere pubblica la notizia subito. Ricordiamo che solo qualche tempo fa era arrivata un’indiscrezione riguardo al suo rapporto con Botateng. Scopriamo cos’ha raccontato Melissa Satta riguardo alla sua esperienza con il Covid.

Coronavirus, Melissa Satta è negativa: lo rivela solo adesso

La talentuosa showgirl è seguitissima sui social e ha scelto questo mezzo per raccontare la sua esperienza. Melissa Satta ha spiegato di essere risultata positiva al Coronavirus e, dopo due settimane di quarantena, di essere finalmente negativa. Ha anche spiegato che le foto postate in questo lasso di tempo erano state scattate in precedenza. La showgirl ha voluto condividere la splendida notizia della negatività con i fan e ci ha tenuto a chiarire di non aver fatto sapere subito di essere positiva un po’ per scaramanzia e un po’ per affrontare il momento con riservatezza. Melissa Satta ha spiegato di aver avuto per un po’ la febbre a 39 e la tosse. “Sono ancora un pochino debole” ha affermato, ma si è detta pronta a tornare ad allenarsi e portare avanti tanti bei progetti. La showgirl ha anche anticipato che Giovedì sarà “su un set pazzesco, e non vedo l’ora”. Melissa Satta ha dichiarato che non è stato facile e ha raccomandato tutti di “stare attenti”.

Non possiamo che essere felicissimi per la bella Melissa Satta e la sua guarigione!