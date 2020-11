Coronavirus, la triste notizia: è morto il celebre cronista

Coronavirus, arriva una triste notizia: è morto il celebre cronista, mondo del giornalismo in lutto, l’annuncio è appena arrivato.

Una triste notizia che sconvolge il mondo del giornalismo: è morto il celebre cronista malato di Coronavirus. Un annuncio arrivato poco fa, che lascia senza parole: si tratta di Nestore Morosini, uno dei più celebri cronisti italiani di Formula 1. Aveva 83 anni e, come riporta il Corriere della Sera, era una delle “colonne portanti” del giornale. Nestore Morosini aveva scritto anche diversi libri e raccontato di sport, ma la sua passione erano le gare automobilistiche. Sono moltissimi i quotidiani che celebrano la sua carriera incredibile e raccontato il grande onore di aver conosciuto un cronista del suo calibro e con la sua genialità. Un triste lutto, una notizia drammatica.

Coronavirus, è morto il cronista Nestore Morosini

Una notizia che lascia senza parole, la morte del celebre cronista a causa del Coronavirus è stata annunciata solo qualche ora fa. Pare che Nestore Morosini abbia perso la vita a causa delle complicazioni sorte in seguito al contagio. Aveva 83 anni ed era una penna storica del Corriere della Sera. Proprio la testata lo descrive come “innamorato” del suo lavoro e spinto da una curiosità e un “carattere gioviale” in grado di conquistare qualsiasi interlocutore. Purtroppo, aveva contratto il Coronavirus e non è riuscito a vincere la battaglia. Ricordiamo che proprio in questi giorni si parla molto del possibile arrivo di un vaccino che ci aiuti nella lotta contro il virus. Proprio oggi, invece, giunge la notizia di una decisione che dovrà essere presa a proposito di possibili nuove zone rosse.

Non possiamo che unirci al cordoglio per la perdita di un grande cronista come Nestore Morosini, esempio di uomo e amante appassionato del proprio lavoro.

