Anche Francesco Totti ed Ilary Blasi sono risultati positivi al Coronavirus, ma ecco la rivelazione di Alfonso Signorini: come stanno adesso.

Sappiamo benissimo che sia Francesco Totti che Ilary Blasi, nelle settimane scorse, sono risultati positivi al Coronavirus. Dopo la tragica morte del padre, ricoverato allo Spallanzani di Roma dopo aver contratto anche lui il Covid, purtroppo l’ex capitano giallorosso è risultato positivo. E con lui, come dicevamo, anche sua moglie. Ecco, ma adesso come stanno? Al momento, purtroppo, non abbiamo notizie in merito. Seppure siano stati entrambi attivi su Instagram nei giorni scorsi, nessuno dei due ha proferito parole in merito alle loro attuali condizioni di salute. E nemmeno Alfonso Signorini l’ha fatto. Nel corso dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, l’attuale conduttore del Grande Fratello Vip, infatti, non soltanto ha svelato che ancora adesso è in ottimi rapporti con la conduttrice romana, ma si è anche lasciato andare ad una rivelazione su Totti. Ecco le sue parole.

Totti e Blasi positivi al Coronavirus: la rivelazione di Signorini

Una puntata di ‘Casa Chi’ particolarmente impegnativa, c’è da ammetterlo. Non soltanto, infatti, si è parlato davvero di tutto, soprattutto, sul Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini si è anche ‘sbottonato’ sul suo rapporto con Ilary Blasi. Sappiamo benissimo che, per ben tre anni, la conduttrice romana è stata al timone del reality di Canale 5. Mentre il direttore di ‘Chi’ ne era l’opinionista fisso. È proprio per questo motivo che il buon Signorini ha voluto sottolineare che attualmente tra di loro i rapporti sono ottimi. E che, tra l’altro, da diverso tempo la conduttrice romana sta ‘rimbalzando’ un invito a cena da lui. ‘Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese’, dice Alfonso Signorini a ‘Casa Chi’. Ovviamente, una decisione più che giustificata, dato l’ultimo periodo non affatto florido della famiglia Totti. Non soltanto la morte di papà Enzo, ma anche il contagio da Coronavirus. Insomma, un periodo davvero difficile. Infatti, a tal proposito, Signorini dice: ‘Tutti e due si sono ammalati, ma Francesco ha passato un periodo non bello diciamo così’.

D’altra parte, lo sappiamo benissimo, se da una parte la bella Ilary era asintomatica, dall’altra Totti non lo era affatto. Infatti, Signorini rivela: ‘Per Francesco è stato peggio’.

