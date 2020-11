Francesco Renga, sapete che ha iniziato la sua carriera con una famosa band? Non tutti conoscono questo retroscena, ecco cosa sappiamo sull’amatissimo cantante.

Francesco Renga è un cantante amatissimo in Italia, oltre che una delle voci maschili più belle e apprezzate dal pubblico. Insomma, parliamo di un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni e che ormai da anni continua a far emozionare e divertire la gente con la sua musica e le sue canzoni. Come dimenticare la bellissima ‘Angelo’, che gli è valsa la vittoria al Festival di Sanremo del 2005. Oltre a essere un cantante amato per la sua musica, Renga è anche un uomo estremamente affascinante e attira molto il pubblico femminile per questa sua caratteristica. Tante sono le curiosità dei fan sulla vita privata di questo cantautore, che è stato insieme ad Ambra Angiolini per circa 11 anni e ha due figli, Jolanda e Leonardo. Non tutti sanno, però, che Francesco, prima di diventare un cantante solista amatissimo dal pubblico, ha fatto parte per ben 13 anni di una famosa band, che ha contribuito a dargli il successo che ha oggi. Ecco tutti i dettagli sugli esordi del cantautore.

Francesco Renga, sapete che a inizio carriera faceva parte di una famosa band? Ecco tutti i dettagli

Francesco Renga è un cantante molto apprezzato in italia, soprattutto per la sua splendida voce e la sua forte personalità. Sono davvero tantissimi, nel nostro paese, i fan di questo artista, che in passato ha però fatto anche parte di una famosa band. Lo sapevate? Non tutti, solitamente, son a conoscenza di questo retroscena sulla vita del cantante. Francesco è stato, infatti, per ben 13 anni la voce dei Timoria, gruppo nel quale è entrato quando aveva poco più di 16 anni. Grazie ai dischi che ha inciso con questo gruppo, Renga si è fatto conoscere in tutta Italia e un po’ alla volta si è distaccato dalla band e ha cominciato una carriera da solista, precisamente a partire dal 1998.

Oggi il cantate fa parte della giuria speciale di All Togther Now, il programma condotto d Michelle Hunziker su canale 5 , come lo vediamo in questa foto. All’interno di questo show dedicato alla musica, anche Renga si sta divertendo tanto e lo ha già dimostrato in queste prime puntate. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nel futuro del progarmma?