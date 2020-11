Eleonoire Casalegno si è letteralmente scagliata contro Francesco Oppini, uno dei concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip: i dettagli.

Sembrerebbe proprio che l’ultimo appuntamento di ‘Casa Chi’ sia stato davvero infuocato. Come raccontato in alcuni nostri articoli, non soltanto è stato raccontato di un furibonda lite tra Matilde Brandi e Franceska Pepe nello studio del GF Vip e dell’arrivo di un nuovo concorrente soltanto per Tommaso Zorzi, ma si è parlato di molto altro ancora. Maurizio Costanzo, ad esempio, nell’esprimere il suo parere sugli attuali concorrenti, si è lasciato andare ad un commento su Selvaggia Roma. Ma non è affatto finita qui. Nel corso dell’appuntamento, infatti, anche Elenoire Casalegno ha commentato le ultime vicende all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ed, in particolare, si è soffermata su Francesco Oppini. Sappiamo benissimo che, durante il suo percorso, il figlio di Alba Parietti è stato più volte ‘redarguito’ da Alfonso Signorini per alcune sue espressioni ‘infelici’. Ecco. È proprio su questo argomento che l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip è voluta ritornare. Ed esprimere chiaramente la sua opinione. Ecco le sue parole.

GF Vip, Eleonoire Casalegno contro Francesco Oppini: le sue parole a ‘Casa Chi’

Una quinta edizione del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena, c’è da ammetterlo. Oltre al fatto che, molto probabilmente, sarà una delle edizioni più lunghe di tutta la storia, questa è stata anche un’edizione ricca di squalifiche. A partire quella di Fausto Leali e Denis Dosio dopo pochissimi giorni dall’inizio del reality. Fino quella di Stefano Bettarini qualche ora dopo dal suo ingresso. Tutti e tre, lo sappiamo benissimo, si sono lasciati andare a delle espressioni che non sono affatto passate inosservate. Ed è per questo motivo che è stata ritenuta necessaria la squalifica dal gioco. Anche Eleonoire Casalegno ne è favorevole, soprattutto con quella di Bettarini. Ma non è affatto a favore di alcune espressioni di Francesco Oppini sulle donne. ‘Trovo ancora più gravi le frasi pronunciate da lui’, ha detto l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip.

‘Giusto squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia, ma trovo ancora più gravi le frasi pronunciate da Francesco Oppini contro le donne’, ha detto Eleonoire Casalegno a ‘Casa Chi’. Siete d’accordo anche voi?

