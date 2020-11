GF Vip, Enock Barwuah in lacrime: il dolore del gieffino

Giorni difficili per Enock Barwuah: dopo il gossip lanciato dal “ciclone Selvaggia”, il gieffino si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

Il fratello di Mario Balotelli ha affrontato una settimana per nulla rilassante: Enock Barwuah lunedì scorso è stato infatti travolto dal “ciclone” appena entrato in Casa, Selvaggia Roma che con la sua confessione circa la loro conoscenza ha lasciato di stucco tutti i coinquilini: secondo la ragazza, tra loro ci sarebbe stato un bacio durante una serata in discoteca, cosa che il 27enne nega categoricamente. La preoccupazione dell’ex calciatore va ovviamente alla fidanzata Giorgia e a come questa avrà reagito alle dichiarazioni di Selvaggia. Ieri sera, mentre gli altri concorrenti erano impegnati in cucina a provare i dialoghi di una parodia de “I promessi sposi”, il gieffino si è allontanato da tutti rifugiandosi in sauna dove si è sfogato a lungi raggiunto dal compagno Andrea Zelletta.

Enock, lo sfogo in sauna: “Ho deluso tutti”

Per niente in vena di partecipare al gioco insieme agli altri, parlando con Andrea, Enock si sarebbe sentito a disagio ed ha cominciato a ripercorrere con la memoria tutto il percorso fatto fino a prima di entrare al GF Vip: “Ho deluso tutti, i miei genitori li ho delusi troppo. A 27 anni mi sento di non avere nulla che ho portato avanti con costanza”, ha raccontato all’amico. Enock non ha terminato gli studi ed ha confessato di essersene pentito. “A 27 anni hai il tempo per reinventarti e fare quello che ti piace”, ha cercato di consolarlo Andrea. Inoltre, il ragazzo non sembra soddisfatto di quanto fatto al reality: “Ho sempre litigato e discusso, ora mancava solo questa”. “Io mi riconosco tanto in te, tutti hanno litigato, solo che tu hai un modo di arrabbiarti diverso, hai la voce grossa ma io so che non sei aggressivo”, gli ha detto Andrea.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto il percorso di enock all’interno della Casa?