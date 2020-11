GF Vip, parla Giorgia la fidanzata di Enock: “Sapevo che si conoscevano”

GF Vip, parla Giorgia, la fidanzata di Enock e dice la sua per quanto dichiarato da Selvaggia Roma: “Sapevo che si conoscevano” ha spiegato, ecco cosa ha detto.

Il GF Vip è uno dei reality più amati e seguiti del panorama televisivo e riesce sempre a regalare grandi emozioni e colpi di scena. Come accaduto dopo l’ingresso della nuova concorrente ufficiale, Selvaggia Roma che ha sganciato una bomba su Enock, personaggio molto apprezzato dal pubblico. La giovane ha affermato che tra loro ci sarebbe stato un bacio durante l’estate, quando si sono incontrati in discoteca e hanno passato la serata insieme. Enock ha smentito la cosa, confermando di aver incontrato Selvaggia Roma ma negando che tra loro sia accaduto qualcosa. A proposito delle affermazioni fatte all’interno della casa del GF Vip, parla adesso Giorgia, la bellissima fidanzata di Enock: “Sapevo che si conoscevano”, ecco cos’ha detto.

GF Vip, le parole di Giorgia, fidanzata di Enock

A prendere la parola è Giorgia, la dolcissima fidanzata di Enock che ha risposto a quanto affermato da Selvaggia Roma sulle pagine del settimanale Chi. La giovane ha spiegato di sapere che il fidanzato e la concorrente si conoscevano e aveva trascorso una serata in compagnia, ma smentisce categoricamente che tra loro ci sia stato un bacio. Giorgia si dice anche a conoscenza dei messaggi di cui Selvaggia Roma ha parlato in puntata, ma di non avere dubbi sulla lealtà di Enock. “Ci siamo sempre raccontati tutto, anche le cose più scomode” avrebbe dichiarato a Chi. La fidanzata di Enock si è detta certa del loro rapporto, sereno e stabile, che si sarebbe rafforzato ulteriormente in questi mesi. La giovane ha così posto la parola fine a quanti si chiedevano cosa ne pensasse delle dichiarazioni di Selvaggia Roma.

Non ci resta che attendere per scoprire se Selvaggia Roma ed Enock avranno modo di chiarirsi.

