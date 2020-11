Cristiano Malgioglio è a tutti gli effetti un nuovo concorrente del GF Vip, ma sapete perché? Il motivo vi lascerà senza parole.

Se ne parlava da diverso tempo, bisogna ammetterlo. E, a quanto pare, ne abbiamo soltanto adesso la conferma. Cristiano Malgioglio, come rivelato anche dal diretto interessato in uno delle sue recentissime interviste al settimanale ‘Chi’, potrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio colui che, nel corso della terza edizione del medesimo reality, aveva regalato al caro ed affezionato pubblico di Canale 5 dei veri e propri momenti unici, è pronto a varcare nuovamente la soglia rossa. Al momento, ci teniamo a sottolinearlo, non c’è ancora l’ufficialità. Eppure, stando a quanto si apprende dalle sue ultime parole, sembrerebbe che sia davvero questione di ore. Ecco, la domanda sorge spontanea: per quale motivo, il simpaticissimo Malgioglio ha deciso di prendere parte nuovamente al reality di Canale 5? Siete curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli. Vi anticipiamo soltanto che il suo motivo vi lascerà senza parole. Ecco perché.

Cristiano Malgioglio al GF Vip, sembrerebbe ufficiale: ecco il motivo

Nel corso della puntata di Venerdì 21 Novembre del Grande Fratello Vip, come annunciato e raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, tutti i suoi concorrenti verranno a sapere del prolungamento del reality, ma quando verranno annunciati i nuovi gieffini? Al momento, non ne abbiamo notizia. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da queste sue ultime parole sul settimanale ‘Chi’, sembrerebbe ufficiale il secondo ingresso di Cristiano Malgioglio nella famosa casa di Italia. Ecco, quello che adesso ci chiediamo è: perché ha deciso di varcare nuovamente la soglia rossa? A rivelare ogni cosa è stato il diretto interessato. Al giornale di Alfonso Signorini, il simpaticissimo Malgioglio ha rivelato di voler entrare nella casa più spiata perché è ‘protezione assoluta’. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, dati i tempi che corrono, la casa del Grande Fratello Vip sembrerebbe essere quella più ‘sicura’. Ma non solo.

‘In questo momento il bisogno di proteggermi dal Covid-19’, ha continuato a dire Cristiano Malgioglio, svelando il motivo del suo ingresso, per la seconda volta, al GF Vip. Infine, ha concluso: ‘Ho una immensa voglia di abbracciare e lo farò nella casa, almeno lì potrò farlo’. Noi non vediamo l’ora, voi?

