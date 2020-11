GF Vip, la notizia è ufficiale: “Non so come reagiranno”

Se ne parlava ormai da diverso tempo, ma adesso arriva la conferma ufficiale della notizia per il GF Vip: “Non so come reagiranno”, scopriamo tutti i dettagli.

Arriva la notizia ufficiale per il GF Vip e Alfonso Signorini commenta: “Non so come reagiranno”. Se ne parlava ormai da diverso tempo, ma solo qualche ora fa il profilo Instagram ufficiale di Chi ha condiviso una storia in cui lo conferma. Il GF Vip sarà ufficialmente prolungato per altri due mesi! Il conduttore ha informato il pubblico tramite il social e ha annunciato che entro Venerdì comunicheranno ai concorrenti la cosa. Ovviamente, non c’è modo di sapere come questi reagiranno alla incredibile notizia. Certo, qualche sospetto in loro era sbocciato dopo l’ingresso di Paolo Brosio e Andrea Zelletta, che aveva lasciato momentaneamente la casa per motivi personali. Entrambi i concorrenti avevano ipotizzato qualcosa a riguardo, ma non c’era alcuna conferma

GF Vip, la notizia è ufficiale: prolungato per due mesi

“Non so come reagiranno a questa notizia” scrive Alfonso Signorini a proposito dei concorrenti. La quinta edizione del GF Vip ha conquistato il pubblico che si è affezionato al cast strepitoso. L’ingresso di Selvaggia Roma, che abbiamo visto improvvisamente in lacrime in confessionale, ha portato un bel po’ di scombussolamento e mescolato le carte in tavola. Il programma continua ad essere seguitissimo e, sebbene i concorrenti siano convinti che terminerà prima di Natale, è appena stato confermato il prolungamento. Ovviamente, come lo stesso Alfonso Signorini ha annunciato, ci saranno dei nuovi ingressi all’interno della casa. Al momento, tutti i fan sono curiosi di scoprire come gli inquilini reagiranno a questa incredibile notizia. Sul web spopolano le ipotesi e le teorie, ma dovremo aspettare la puntata di Venerdì per sapere cosa accadrà.

Una notizia davvero esplosiva che potrebbe cambiare le dinamiche all’interno della casa del GF Vip. Continueremo a tenervi aggiornati, e voi, cosa ne pensate?