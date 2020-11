In queste ultime ore è giunto un durissimo commento su Selvaggia Roma, attuale concorrente del GF Vip: cos’è esattamente accaduto.

È entrato poco meno da una settimana, Selvaggia Roma all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Eppure, l’ex concorrente di Temptation Island ha saputo conquistare, in un vero e proprio batter baleno, l’attenzione di tutti. Non soltanto il confronto avuto con Elisabetta Gregoraci ancora prima che venisse annunciata come concorrente ufficiale, ma anche per alcune confessioni ‘piccanti’ sul conto di Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. Insomma, bisogna ammetterlo. La sua presenza e, quindi, il suo ingresso non è assolutamente passata inosservata. Tanto che, in questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di lei. Se n’è parlato, ad esempio, nel corso dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, dove è stato ospite il suo ex Francesco Chiofalo. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di Martedì 17 Novembre. Ed, infine, è stata una degli argomenti portanti dell’ultimo appuntamento di ‘Casa chi’. In quest’occasione, non soltanto Alfonso Signorini ha rivelato l’ingresso di un nuovo concorrente che interesserà Tommaso Zorzi o si è parlato di un’ennesima lite tra Franceske Pepe e Matilde Brandi, ma si è parlato anche di Selvaggia.

GF Vip, durissimo commento su Selvaggia Roma: lo ha detto proprio lui

‘Selvaggia Roma sembra una scappata di casa. Non mi piace’, sono proprio queste le parole che, nel corso dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, sono state dette sul conto dell’attuale concorrente del GF Vip. D’altra parte, sappiamo benissimo che il suo ingresso non è assolutamente passato inosservato. Quindi, è più che normale che, in questi ultimi giorni, non si faccia altro che parlare di lei. Ecco. La domanda adesso sorge spontanea: ma chi ha rivolto queste parole nei confronti della bellissima Roma? Beh, proprio lui: Maurizio Costanzo. In particolare, nel corso del suo recentissimo intervento a ‘Casa Chi’, il marito di Maria De Filippi ha voluto dare i suoi voti per alcuni dei concorrenti del famoso reality di Canale 5. Nel suo ‘mirino’, quindi, ci sono finite due protagoniste indiscusse di questa edizione: Maria Teresa Ruta e Selvaggia Roma. Sulla prima, il conduttore e giornalista ha detto: ‘È la migliore, ma anche la peggiore’. Sottolineando di quanto abbia un carattere simpatico, ma di come si domandi se quel sorriso stampato sempre sul viso possa essere reale. Parole incredibili, quindi. Ma subito dopo avverte: ‘Potrebbe vincere!’. Cosa ne pensa, invece, di Selvaggia Roma? Beh, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe non avere affatto un buon pensiero.

‘Selvaggia Roma più che una entrata nella Casa, sembra una scappata di casa. Non mi piace’, ha detto Maurizio Costanzo su Selvaggia Roma. Che dite cambierà idea?

